Отпуск без сохранения заработной платы: ответы на часто задаваемые вопросы — Finance.ua
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Отпуск без сохранения заработной платы: ответы на часто задаваемые вопросы

Личные финансы
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Сколько раз работник может попросить предоставить ему отпуск за свой счет.
Об этом пишет «Кадровик».
Руководствуясь ч. 3 ст. 12 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-ІХ, работодатель имеет право по просьбе работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы на весь срок введения военного положения. То есть если работник желает взять отпуск за свой счет на весь период действия военного положения, то законодательством не установлено ограничение срока такого отдыха.
Но следует учесть, что ст. 26 Закона «Об отпусках» № 504/96-ВР определяет, что такой отпуск предоставляется на срок, оговоренный соглашением между работником и работодателем. Таким образом, получив от работника заявление на отпуск за свой счет, работодатель имеет право отказать в его предоставлении. Следует отметить, что инициатива предоставления отпуска без сохранения заработной платы всегда должна исходить от работника. А работодатель, в свою очередь, может как отклонить просьбу работника об отпуске за свой счет, так и удовлетворить ее.
Предоставляется ли отпуск без сохранения заработной платы в первый год работы, если отработано менее 6 месяцев на втором предприятии, а на первом месте работы работник отработал 1 месяц и при увольнении получил компенсацию за два дня неиспользованного ежегодного отпуска?
Да, предоставляется. Согласно Закону Украины «Об отпусках» № 504/96-ВР, работники, не использовавшие в предыдущей компании ежегодный основной и дополнительные отпуска (частично или полностью) и получившие за них денежную компенсацию, могут подать заявление на перерыв в работе без сохранения заработной платы продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы, не отработав при этом непрерывно шесть месяцев.
Как получает отпуск работник, работающий в компании первый год?
  • До 6 месяцев работы — работник может взять выходные пропорционально отработанному времени.
  • После 6 месяцев работы — работник может брать отпуск полной продолжительности.
  • В первый год работы — работник идет отдыхать, написав заявление.
  • На втором году работы — отдых предоставляется по графику.
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По материалам:
Finance.ua
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