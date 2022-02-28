Отключение РФ от SWIFT может развернуть политику главенствующих центробанков — Finance.ua
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Отключение РФ от SWIFT может развернуть политику главенствующих центробанков

Сегодня 19:30
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Отключение российских банков от системы SWIFT приведет к гигантским задолженностям, поэтому центробанкам придется искать способ наполнить глобальную финансовую систему деньгами.
Об этом рассказал стратег Credit Suisse Group Золтан Позсар, сообщает Bloomberg.
По его словам, решение отключить различных российских кредиторов от системы SWIFT может привести к просроченным платежам и гигантским овердрафтам в международной банковской системе, что побуждает регуляторов возобновить сделки по поставкам долларов на рынок.
По мнению Позсара, текущих лишних резервов и устройств обратного РЕПО будет недостаточно для этих целей.
Как следствие, Федеральная резервная система, готовившаяся начать политику количественного усиления и повысить учетную ставку, может действительно анонсировать новый антикризисный пакет.
По материалам: Економічна Правда
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