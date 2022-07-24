От нуля до 449 евро: размеры помощи украинцам в разных странах — Finance.ua

От нуля до 449 евро: размеры помощи украинцам в разных странах Сегодня 12:00 — Личные финансы

Наибольшую помощь, на которую могут рассчитывать уехавшие из страны после 24 февраля украинцы, выплачивают в Германии.

Германия

Человек, самостоятельно воспитывающий ребенка, получает ежемесячную выплату в размере 449 евро. Тем, кто живет с партнером в сообществе Bedarfsgemeinschaft, предусмотрена помощь в размере 404 евро на человека, а живущим у друзей или родственников — 360 евро. Также в Германии выплачивают пособие на детей: на ребенка в возрасте до 5 лет — 285 евро, в возрасте от 6 до 13 лет — 311 евро, от 14 до 17 лет — 376 евро. Беременные женщины или одинокие родители могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

Также помощь от центра трудоустройства могут получать трудоспособные украинцы, которые прошли в центре процедуру регистрации. Редактор сайта о жизни в Германии Handbook Germany Артур Ахметгалиев отмечает, что сумма варьируется от числа членов семьи. Как только украинец со статусом временной защиты устраивается на работу в Германии, он теряет право на получение помощи, однако в деньгах не проигрывает, поскольку его зарплата при полной занятости однозначно будет выше максимального размера помощи.

По словам Ахметгалиева, нетрудоспособным или еще не прошедшим регистрацию в центре трудоустройства помощь оплачивает ведомство социального обеспечения. Размер выплат зависит от того, где живет человек, обеспечивают ли его едой, или ему приходится готовить самостоятельно, а также от количества членов семьи.

Италия

После оформления статуса временной защиты и получения идентификационного кода уехавшие в Италию украинцы могут ежемесячно получать по 300 евро на взрослого и по 150 евро на ребенка в течение трех месяцев.

Франция

Украинские переселенцы во Франции смогут рассчитывать на помощь только после регистрации в офисе по иммиграции и интеграции (OFFI) и получения карты ADA, по которой организована выплата помощи. Ее размер составляет 6,8 евро в день на человека (или 14,2 евро, если украинца не смогли обеспечить жильем).

Польша

Недавно в Польше перестали выплачивать пособие на питание и проживание украинцев в размере 40 злотых в день, чтобы подтолкнуть беженцев к поиску работы. Исключение было сделано только для людей с инвалидностью, многодетных или беременных женщин. Однако украинцы могут получить одноразовую выплату — 300 злотых (1,9 тыс. грн), а также наравне с поляками претендовать на ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет в размере 500 злотых (3,1 тыс. грн), а также ежегодно — на 300 злотых, которые выделяют на покупку школьных принадлежностей и учебников.

Болгария

Выехавшие в Болгарию также могут рассчитывать на одноразовую помощь в размере до 375 левов (5,7 тыс. грн) и одноразовую целевую выплату на выдачу идентификационной карты — до 75 левов (1,1 тыс. грн), однако сумма может колебаться. Также у Болгарии есть возможность оформить ежемесячную помощь людям, доходы которых не превышают индивидуально определенного минимума.

Чехия

В Чехии украинцы могут получить финансовую помощь от государства в размере 5 тыс. крон (6 тыс. грн) только в том случае, если они не получают от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены.

Молдова

В Молдове украинцам предусмотрена выплата в размере 45 евро при получении статуса беженца. Если человек оформил статус временной защиты, материальную помощь от государства он не будет получать, однако может претендовать на выплаты от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. На каждого члена семьи предусмотрена ежемесячная выплата в размере 2,2 тыс. молдавских лей (3,4 тыс. грн).

Фокус По материалам:

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