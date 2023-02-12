От иностранного турпотока в россию в 2022 году осталось 4% — Finance.ua

От иностранного турпотока в россию в 2022 году осталось 4% Сегодня 02:22 — Мир

От иностранного турпотока в россию в 2022 году осталось 4%

Число иностранцев, приезжающих в рф, сократилось на 96%. По данным пограничников, иностранный турпоток в 2022 году составил 200 тысяч гостей. Это в 25,5 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в рф приехали на 4,9 млн иностранных туристов меньше, чем в пандемию. Также въездной турпоток в 2022 году оказался меньше, чем в 2020 и 2021 годах. Тогда страну посетили 335,8 тысячи и 288,3 тысячи туристов соответственно.

В 2022 году больше всего визитов с туристической целью было из Германии — всего 25 тысяч въездов. Хотя эксперты объясняют, что речь шла преимущественно о бизнес-визитах и посещениях родственников, а организованных туристов из этой страны и Европы практически не было.

Одним из препятствий для туризма из Европы называется отсутствие авиасообщения и невозможность использовать в россии карты Visa и Mastercard.

На втором месте из иностранного турпотока до 2022 года — Турция. Также в списке туристов — гости из Ирана, Казахстана, Кубы, Узбекистана, Киргизии, Индии. Также было 5,6 тысячи туристов из США — хотя в 2019 году в Россию прибыли 241 тысяча граждан этой страны.

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