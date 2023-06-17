От 15 до 6 700 грн: как менялась минимальная зарплата в Украине за прошедшие годы — Finance.ua

От 15 до 6 700 грн: как менялась минимальная зарплата в Украине за прошедшие годы Сегодня 10:05 — Личные финансы

Если считать в валюте, то самая высокая минимальная заработная плата в Украине была в 2021 году и составляла примерно 220 долларов. Сейчас — 183 доллара.

Work.ua рассказывает , как часто и на сколько повышали минималку в Украине с 1997 года по 2023 год.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы в июле 2023 года до 8 107 грн, а в октябре — до 8 918 грн.

Министерство экономики также начало планировать шаги по повышению минималки и предлагает увеличить нынешнюю сумму в 6 700 грн к 7 651 грн в 2024 году, то есть на 14%, пишет Федерация профсоюзов.

Аналитический портал «Слово и дело» исследовал, как изменялась минимальная заработная плата в гривнах и долларах на протяжении лет.

В исследовании отмечается, что в 1997 году, когда гривна уже была в обороте в Украине, минималка составляла 15 грн или чуть больше 8 долларов.

В 1998-м она была на уровне 45 грн или около 18,36 доллара.

В 1999 и 2000 годах минималка составляла 74 грн. Учитывая среднегодовой курс, это 17,91 и 13,6 доллара в эквиваленте.

Далее, до 2008 года курс доллара в Украине был относительно стабильным, и этот период прозвали «доллар по пять». Тогда минимальная зарплата менялась так:

В 2001 году — 118 грн, это 21,97 доллара.

В 2002 году — 140 грн, это 26,26 доллара.

В 2003 году — 185 грн, что составило 34,7 доллара.

В 2004 году — 205 грн, а это 38,6 доллара.

В 2005 году — 262 грн или 51,17 доллара.

В 2006 году — 350 грн или 69,3 доллара.

В 2007 году — 400 грн, это 79,2 доллара.

В 2008 году — 515 грн, это 97,72 доллара.

С 2009 года до 2013 года включительно минималка выросла до 1 147 грн или 143,55 доллара (период «доллара по семь»).

На начало 2014 года минималка повысилась до 1 218 грн и сохранилась на таком уровне до 2015 года. Из-за роста среднегодового курса долларовый эквивалент в 2014 году снизился до 102,43, в 2015 году еще вдвое — до 55,76.

В 2017 году минимальная зарплата выросла вдвое — до 3 200 грн или 120,3 доллара.

В 2018 году минималка выросла до 3 723 грн, или 136,87 доллара.

В 2019 году — 4 173 грн, это 161,43 доллара.

В 2020 году — 4 723 грн, или 175,18 доллара.

В 2021 году — 6 000 грн, или 219,86 доллара.

Несмотря на начало полномасштабного вторжения в 2022 году, минимальная зарплата выросла дважды: в январе до 6 500 грн или 200,98 доллара, а в октябре до 6 700.

Сумма в 6 700 грн будет сохраняться в течение всего 2023 года (если Верховная Рада не примет проект, который предлагает повысить минималку уже в июле этого года до 8 100 грн). В пересчете по среднему курсу это чуть больше 183 долларов.

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