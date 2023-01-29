Острова Европы, которые лучше всего подходят для ценителей уединения — Finance.ua

Острова Европы, которые лучше всего подходят для ценителей уединения Сегодня 17:13 — Личные финансы

Европа знаменита большим количеством близлежащих островов на любой вкус и бюджет, однако некоторые из них, вроде Миконоса, Ибицы или Санторини, буквально забиты туристам. Тем не менее, для тех, кто любит уединенный отдых, найдется множество менее известных, но столь же прекрасных мест.

Лучшие острова в Европе для уединения

На эти острова вы сможете приехать, чтобы избавиться от шумных толп и стать ближе к природе:

Схирмонниког, Нидерланды

Один из самых спокойных островных побегов Европы ждет на Схирмонникоге на Западно-Фризских островах, расположенных у северного побережья Нидерландов.

Шир, как местные жители называют свой остров, является одиноким городком, где проживает всего 950 человек. Это прежде всего национальный парк, покрытый дюнами и лесами и одними из самых чистых пляжей Европы.

Хеймаэй, Вестманнаэйяр, Исландия

Остров Хеймаэй в Вестманнаэйяре у южного побережья Исландии, на котором обитает больше птиц-тупиков, чем людей, выглядит как из книги рассказов — изумрудно-зеленые скалы, широкие черные песчаные пляжи и морские пещеры.

Всего около 4 500 человек разделяют Вестманнейяр с почти миллионом пар тупиков, составляющих самую большую атлантическую колонию тупиков на планете.

Флорес, Азорские острова, Португалия.

Насыщенно-голубые кратерные озера, яркие зеленые склоны, глубокие долины, водопады и кипящие горячие источники — мечта каждого соло-путешественника.

На острове Флорес проживает около 3 400 человек.

Наустхольмен, Норвегия

Гости Наустхольмена останавливаются в номерах, расположенных в 3 домах на острове, и проводят дни, катаясь на байдарках к белым песчаным пляжам, омытым темно-голубыми водами, или пешеходно путешествующими на ближайшие вершины, чтобы увидеть Лофотенские острова на севере.

Они также могут просто качаться или ночевать в гамаке и вообще ничего не делать, окруженные тишиной и красотой этого места.

Остров Тири, Шотландия

Один взгляд на бирюзовые и глубокие сапфировые воды и идеальные волны для серфинга, которые накатываются на его берега, и становится понятно, почему остров Тири иногда называют Гавайями Севера.

Вы будете иметь в своем распоряжении преимущественно равнинные пешеходные и велосипедные маршруты острова и 46 миль прекрасных пляжей.

Архипелаг Берланга, Португалия

Одно из самых удивительных островных направлений Португалии, которое входит в список ЮНЕСКО, ждет посетителей.

Берленгас Гранде имеет кемпинги, открытые в течение лета, где гости могут переночевать и чувствовать себя в одиночестве под Млечным Путем.

Телеканал 24 По материалам:

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