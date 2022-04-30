Ощадбанк предупреждает о письмах мошенников — Finance.ua

Ощадбанк предупреждает о письмах мошенников

Сегодня 10:35 — Криминал

Ощадбанк сообщает о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет.

В письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить. Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, что может угрожать потерей средств со счета.

«!Уважаемые клиенты! Будьте бдительны и соблюдайте правила финансовой безопасности. В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр Ощадбанка по телефону: 0 800 210 800», — говорится в сообщении.

Напоминаем базовые правила финансовой безопасности.

Номер из 16 цифр — реквизит, по которому вам могут отправлять средства на счет. Только этот номер можно предоставлять для получения средств на карту от другого лица или организации. Никому не сообщайте другие данные своей карты — PIN-код, срок действия, CVC2/CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежей в SMS или в сообщениях в мессенджере. Пароль в интернет-банкинг должен быть уникальным. Не записывайте его, а запомните. Запомните PIN-код платежной карты. Не разглашайте его. Если есть возможность, рассчитывайтесь в торговой сети с помощью смартфона Google Pay или Apple Pay. Тогда никто не увидит реквизиты карты. Установите подтверждение расчетов Touch ID или Face ID в смартфоне. Установите лимиты на покупки в магазинах и в Интернете и на операции в других странах в мобильном приложении Ощад 24/7. Узнайте, как заблокировать карту. В Ощадбанке это можно сделать в Контакт-центре по тел.: 0800 210 800, в отделении, а также в Ощад 24/7. В Интернете старайтесь пользоваться проверенными сервисами. По возможности не переходите по ссылкам, ведущим на сайты банков или платежных сервисов, а вручную набирайте название в поисковике или адрес в адресной строке. Тщательно проверяйте веб-ресурсы, на которых планируете производить оплату или перечислять средства, поскольку мошенники с помощью фейковых сайтов могут пытаться узнать информацию по вашей карте. Помогайте ВСУ, используя счета проверенных организаций и волонтеров. Сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищены. В адресной ленте они содержат https:// и значок «замочек». На сайте должны быть значки защиты онлайн-покупок Verified by Visa и Mastercard Secure card.

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