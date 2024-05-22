Ориентироваться в криптовалюте и зарабатывать на ней — разные вещи, — мнение эксперта Сегодня 17:45 — Криптовалюта

Ориентироваться в криптовалюте и зарабатывать на ней — разные вещи, — мнение эксперта

Если мы хотим во что-то инвестировать, то должны и ориентироваться на наши собственные эмоции. Это важный показатель, но не единственный. Такого мнения придерживается основатель консалтинговой компании SPE-Consulting, СЕО Школы развития SPE, CEO коинвестинговой Платформы инвестиционных решений www.investor.org.ua — Роман Кушнир.

Во время Invest Talk Summit-2024 эксперт отметил, что следует ориентироваться на те показатели, в основе которых мы можем найти будущую доходность, текущую недооцененность или те риски, которых мы для себя пока не видим. Это если говорить сугубо о цифрах.

«Если мы не умеем структурировать информацию, то шанса на то, что мы будем хорошо инвестировать, по-моему, нет», — говорит Кушнир.

Что касается криптовалют, то Кушнир придерживается мнения, что ориентироваться в криптовалюте и зарабатывать на ней — разные вещи. Впрочем, по мнению эксперта, сравнивать проекты в криптовалюте невозможно, потому что где-то он может быть более популярным, а где-то менее. А вот анализировать криптовалюту можно.

«Это вид криптовалюты как определенного бизнеса. Продуктом криптопроекта экосистемного, который мы анализируем, является в первую очередь блок созданной информации, по которому можно проследить все транзакции. Среди тех показателей, которые мы анализируем, — это классификация, потому что с нее все начинается. В нашем случае мы проклассифицировали проекты экосистемы и пытаемся находить именно экосистемы. То есть те криптопроекты, на основе которых другие компании делают свои проекты. Те, которых не видно», — сказал Кушнир.

Он добавил, что анализирует около десяти показателей, касающихся капитализации и истории цен. Также анализирует инвесторов, вкладывавших в этот проект, сколько этих инвесторов было и насколько эти инвесторы высокого уровня. Подытоживая, Кушнир отметил, что есть смысл инвестировать только в то, чему вы научитесь. Если вы просто вложили и оно где-то выстрелило, это хорошо. Но гораздо лучше, если вы выставили гипотезу на основе своих данных, которые вы до того проанализировали, и на основе результата можете свою предыдущую гипотезу улучшить или ухудшить. Он добавил, что этот подход обычно работает на длительную перспективу, потому что на каждом следующем этапе вы знаете лучше.

«Я верю, что мы сможем токенизировать большое количество активов и сделать, пользуясь ними, нашу экономику более процветающей. И уже действительно сейчас пора это делать. Даже для совсем небольших и маленьких бизнесов», — сказал Кушнир.

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