OPPO представит первые смарт-часы со Snapdragon W5 Gen 1 — Finance.ua

OPPO представит первые смарт-часы со Snapdragon W5 Gen 1 Сегодня 02:51 — Фондовый рынок

Компания Qualcomm буквально вчера анонсировала выход новых платформ для смарт-часов Snapdragon W5 и Snapdragon W5+, и уже сейчас стало известно, какими будут первые смарт-часы, которые получат новую платформу. Так, первое решение на Snapdragon W5 представит компания OPPO — им станет OPPO Watch 3, презентация которого запланирована уже на август.

Информацией о предстоящей презентации поделился вице-президент OPPO Франко Ли. Он упоминает об OPPO Watch 3, как о модельном ряде, поэтому следует ожидать появления хотя бы у одной модели новой платформы Snapdragon W5. Несмотря на то, будут ли новые смарт-часы доступны на глобальном рынке, они будут интересны для сравнения с моделями на актуальной на данный момент платформе Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (а также ее Plus-версии).

После этого свои решения на Snapdragon W5 должны презентовать Mobvoi — новое поколение TicWatch (вероятно, TicWatch Pro 4) может стать первыми смарт-часами со Snapdragon W5+. Согласно предварительным данным, в модельный ряд OPPO Watch 3 войдут три модели, у всех будет высокое соотношение дисплея к переднему корпусу и квадратный дизайн. Часы должны быть доступны в черном, серебристом, темно-сером и светло-золотом цветах.

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