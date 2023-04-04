ОПЕК+ могут помешать планам Центральных банков развитых стран добиться снижения инфляции — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ОПЕК+ могут помешать планам Центральных банков развитых стран добиться снижения инфляции Сегодня 12:17 — Валюта

Страны ОПЕК+ в прошлые выходные приняли решение добровольно сократить ежемесячную добычу. Подобный шаг мотивируется стремлением сохранить баланс спроса и предложения на мировой рынке нефти и поддержать ценовую стабильность. Однако для широкой общественности решение ОПЕК+ стало неожиданностью. Цены на «черное золото» в понедельник выросли более чем на 9%. Опосредованно они могут привести к возобновлению роста инфляции по всему миру. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ФРС США (%). Источник: bloomberg.com

Чтобы сдержать рост цен на нефть, США пришлось потратить изрядное количество своих стратегических запасов. Теперь все их усилия могут оказаться напрасными. Более высокие цены на энергоносители способны подстегнуть инфляцию и поставить в затруднение ФРС. Регулятор будет вынужден применять в своей монетарной политике более «жесткие» меры. На фоне банковского кризиса и недавнего решения повысить учетную ставку, это может привести к рецессии во всей экономике США.

Для ее преодоления Федрезерв будет вынужден начать проводить более «мягкую» денежно-кредитную политику. Это, в свою очередь, с высокой долей вероятности приведет к удорожанию всех сырьевых активов, и нефть не станет исключением. Из-за этого проблема инфляции еще больше обострится. Подобный сценарий крайне негативно отразится на рейтингах действующего Президента США и его администрации. Подобные политические риски инвесторы тоже вынуждены учитывать.

Аналитики Goldman Sachs уже повысили свой прогноз по стоимости нефти марки Brent до 95 долларов США за баррель. Одновременно ряд инвестиционных фондов объявил о смене своей стратегии на рынке энергоресурсов. Участники рынка готовятся к тому, что инфляционное давление будет лишь нарастать. В ЕС также не готовы к новому «витку» ценового роста. Несмотря на то, что показатель общеевропейской инфляции снижается, стоимость продуктов питания продолжает расти.

Правительства стран Евросоюза уже ввели ряд налоговых льгот на товары первой необходимости, однако их усилий оказалось недостаточно. Все это провоцирует социальное напряжение. У ЕЦБ в плане «ужесточения» монетарной политики возможностей существенно меньше, чем у ФРС, а, решение ОПЕК+ лишь увеличивает риск рецессии в ЕС.

RoboForex По материалам:

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