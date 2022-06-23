Опасные долги за коммуналку: за какую сумму украинцев могут отключить от услуг — Finance.ua

Опасные долги за коммуналку: за какую сумму украинцев могут отключить от услуг

Сегодня 09:03 — Личные финансы

Опасные долги за коммуналку: за какую сумму украинцев могут отключить от услуг

Некоторые потребители привыкли накапливать долги за коммунальные услуги, а во время войны эта проблема стала просто катастрофической.

«Сегодня» спросили у эксперта и узнали, существует ли какая-то сумма задолженности, после которой вас могут отключить от предоставления услуги.

По словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяны Бойко, во время действия военного положения запрещено отключать потребителей от каких-либо коммунальных услуг за неуплату, а также начислять пеню и другие виды штрафов.

«Однако я призываю не злоупотреблять этим, поскольку закончится военное положение и за коммунальные услуги придется рассчитываться. Это могут не делать только те люди, чье недвижимое имущество уничтожено», — говорит эксперт.

Так что накопленный долг с вас не спишут просто так и после войны с этим будут проблемы. Какая-то конкретная сумма задолженности, после которой обязательно должны прекратить предоставление услуги, в законодательстве не прописана, рассказывает Татьяна Бойко, так же, как и нет суммы, при которой поставщик услуг должен обратиться в суд.

«Обычно это уже такая сумма, с которой можно идти в суд. Поскольку суд — это всегда дополнительные расходы, то есть обычно эта сумма уже переваливала за 100 тысяч гривен, но я не советую даже близко думать о том, чтобы злоупотреблять этим», — советует Бойко.

Как проходит эта процедура?

Сначала исполнитель должен послать должнику письменное уведомление с требованием уплатить долг. На него нужно отреагировать в указанное время, если вы этого не сделаете, то исполнитель может прибегнуть к прекращению предоставления услуги или обратиться в суд за взысканием долга.

Обычно эти процессы проходят параллельно, но об этом можно будет говорить только после войны.

«Но если вы получили уведомление и каким-то образом отреагировали, у вас по крайней мере начался диалог и есть возможность отсрочить этот процесс. Например, можно заключить договор о реструктуризации и разбить свой огромный долг на более приемлемые части», — советует эксперт должникам.

Угрожают отключить услуги во время войны

Читательница «Сегодня» рассказала редакции о том, что представители ЖЭКа, обслуживающего ее жилищный комплекс, угрожают жильцам с долгами за коммуналку.

Украинцам обещают «отрезать» определенные коммунальные услуги, если они не погасят долг. По словам Татьяны Бойко — это нарушает закон, ведь во время войны запрещено как отключать услугу, так и требовать за нее долг. Однако есть еще и другая сторона медали.

«Нужно понимать, что никто не должен бесплатно работать. Я считаю, что коммунальщики тоже герои на этой войне. Мы видели, что даже в полуоккупированных городах вывозился мусор, была вода, быстро восстанавливались электросети и газовые трубы, кто-то все это делал», — рассказывает эксперт.

Бойко отметила, что оплата коммунальных услуг — это тоже вклад в приближение победы в войне и восстановление инфраструктуры, который может сделать почти каждый. Поэтому это вопрос к сознательности людей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.