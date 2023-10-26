Опасная рассылка в Facebook: мошенники пытаются получить доступ к персональным данным — Finance.ua

Опасная рассылка в Facebook: мошенники пытаются получить доступ к персональным данным Вчера 12:19 — Криминал

Администраторам групп в Facebook стали приходить сообщения в мессенджер, в которых мошенники предлагают перейти по ссылке, чтобы предотвратить блокировку страницы.

Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации.

«Администраторам групп в Facebook стали приходить сообщения в мессенджер, якобы из-за серьезных нарушений сообщества их страница будет заблокирована в течение 24 часов. Чтобы этого не произошло, мошенники предлагают перейти по ссылке и обжаловать решение о блокировке той или иной группы. Центр призывает ни в коем случае не переходить по ссылкам сомнительного типа. Цель мошенников — заставить перейти пользователей по таким ссылкам, чтобы в дальнейшем получить доступ к странице в Facebook или завладеть персональными данными пользователей, в том числе банковскими счетами», — говорится в сообщении.

В ЦПД также отметили, что администрация Facebook не отправляет уведомления подобного содержания в личные сообщения.

«Если вы получили такое сообщение, нужно отправить жалобу на сообщение и заблокировать источник его распространения! Если же вы стали жертвой мошенников и лишились доступа к своей странице в соцсети — обратитесь в киберполицию (https://t.me/CyberpolUA) или другие компетентные органы», — отметили в центре.

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабного вторжения рф каждый девятый опрошенный в Украине становился жертвой мошенников. Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете.

Укрінформ По материалам:

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