ООН выделит Украине 20 миллионов долларов из-за вторжения РФ — Finance.ua

ООН выделит Украине 20 миллионов долларов из-за вторжения РФ

Сегодня 17:44

Организация Объединённых Наций объявила о выделении 20 миллионов долларов Украине после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Associated Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление, в котором говорится, что ООН и её гуманитарные партнёры привержены тому, чтобы помогать и поддерживать людей в Украине в трудную минуту, независимо от того, где они находятся.

«С ростом числа смертей мы видим картины страха, страданий и ужаса в каждом уголке Украины. Люди — обычные невинные люди — всегда платят самую высокую цену», — отметил Гутерриш.

Глава гуманитарного отдела ООН Мартин Гриффитс заявил, что 20 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН пойдут на поддержку операций по оказанию чрезвычайной помощи вдоль линии соприкосновения на Донбассе и в других районах страны. Людей обеспечат медицинским обслуживанием, жильем, едой и водой.

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