ООН спрогнозировали, на сколько обеднеет население Украины в случае затяжной войны — Finance.ua

ООН спрогнозировали, на сколько обеднеет население Украины в случае затяжной войны

Сегодня 21:04 — Личные финансы

До 90% украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война затянется на год.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование Организации объединенных наций.

Администратор ПРООН Ахим Штайнер сказал, что его агентство работает с киевским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики.

Программа направлена на предоставление денежных переводов на покупку продуктов питания и поддержку основных услуг.

«Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности», — сказал Штайнер.

«Наихудшим сценарием является крах экономики в целом. Это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску бедности», — сказал он в своем докладе.

Черта бедности обычно определяется как покупательная способность от 5,5 до 13 долларов на человека в день, добавил он.

По его словам, до того, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, примерно 2% украинцев жили ниже отметки в 5,5 доллара в день.

«По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев», — добавил эксперт.

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