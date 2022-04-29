ООН планирует денежные выплаты для 2 миллионов украинцев — Finance.ua

ООН планирует денежные выплаты для 2 миллионов украинцев

Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш анонсировал денежные выплаты для пострадавших от войны украинцев.

Об этом шла речь в ходе его совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

По словам генсека, ООН готова к уникальному для себя шагу — выплате наличного пособия.

«Мы готовы предоставлять наличные выплаты. До конца мая хотим покрыть 1,3 миллиона человек, до августа — 2 миллиона человек. Это произойдет в координации с украинским правительством», — заявил Гутерреш.

Примечательно, что ООН обычно предоставляет наличное пособие только там, где правительство этого не может сделать. На этот раз деньги придется выплачивать жителям территорий, где правительство функционирует.

«Наша роль — не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина — развитая страна», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что миссия ООН в Украине разворачивалась очень быстро, но «не все идеально работает».

Напомним, 28 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время его визита российские военные нанесли удар по центру Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что то, что россия поразила Киев крылатыми ракетами именно тогда, когда генеральный секретарь ООН посетил нашу столицу — «отвратительный акт варварства».

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