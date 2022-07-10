Онлайн-сервис проверки водительского удостоверения возобновил работу — Finance.ua
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Онлайн-сервис проверки водительского удостоверения возобновил работу

Личные финансы
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Онлайн-сервис проверки водительского удостоверения возобновил работу
Онлайн-сервис проверки водительского удостоверения возобновил работу
Сервисные центры МВД прилагают все необходимые усилия, чтобы с учетом мер безопасности восстановить максимальный перечень предоставляемых услуг.
На сайте Главного сервисного центра МВД возобновлена работа онлайн-сервиса проверки водительского удостоверения.

Чем это полезно

В МВД говорят, что до сих пор появляются сообщения на разных ресурсах, где граждане под видом «настоящих» оформляют поддельные водительские удостоверения.
Обнаруживает эти подделки Национальная полиция во время проверки на дороге или горе-покупатели или работодатели сами обращаются в МВД, чтобы проверить водительское удостоверение.
Также этот сервис может быть полезен зарубежным работодателям. С его помощью можно проверить информацию о выдаче и действии удостоверения водителя в Украине.
Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

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По материалам:
Finance.ua
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