Около 65 тысяч пожилых людей получат денежную помощь ООН — Finance.ua

Около 65 тысяч пожилых людей получат денежную помощь ООН Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Денежную помощь от УВКБ ООН получат около 65 тысяч человек пожилого возраста.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, получатели пособия не являются внутренне перемещенными лицами, однако принадлежат к уязвимым категориям населения.

«Все заявления, информацию о которых мы передали в УВКБ ООН, прошли верификацию, то есть мы убедились, что это реальные люди с реальными адресами, которые действительно относятся к уязвимым категориям. Это люди из деоккупированных, оккупированных территорий и регионов, в которых ведутся боевые действия, не внутренне перемещенные лица, но пострадавшие от войны и нуждающиеся в поддержке. Это 62 475 семей, состоящих из 64 886 человек», — отметила Лазебная.

Помощь в размере 2220 грн будет предоставляться на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Напомним, что внутренне перемещенные лица и лица, проживающие на деоккупированных, оккупированных территориях и регионах, где продолжаются боевые действия, могут подать заявление на получение помощи от международных организаций через платформу єДопомога.

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