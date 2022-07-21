Около 5 тыс. украинцев подали заявки на гранты на бизнес — Finance.ua

Около 5 тыс. украинцев подали заявки на гранты на бизнес Сегодня 12:18 — Личные финансы

Около 5 тыс. украинцев подали заявки на гранты на бизнес

В рамках программы «єРобота» уже 4,7 тыс. украинцев подали заявки на получение гранта по ряду направлений, в частности — на собственное дело, модернизацию перерабатывающего предприятия и поддержку аграриев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Уже 4 690 украинцев подали заявки на участие в грантовых программах в рамках проекта „єРобота“. Из них 3 817 обработаны Ощадбанк ом», — говорится в сообщении.

Самые популярные направления бизнеса

88% всего количества заявок (4130) — это запросы на получение микрогранта для начала или развития собственного дела. По этой программе Ощадбанк верифицировал 2496 заявок, а с более чем 670 потенциальными получателями Государственная служба занятости уже провела собеседования.

Второе по количеству заявителей направление — поддержка перерабатывающих предприятий. Программа нацелена на увеличение доли переработки в украинском производстве и экспорте. Украинцы подали 438 заявок на получение грантов в этой сфере и посредством полученных средств модернизируют собственные предприятия по выпуску готовой продукции.

Также 41 заявка поступила от аграриев на гранты развития тепличного хозяйства и садоводства. Программа позволит государству компенсировать потери из-за временной оккупации регионов, где овощеводство и садоводство развивалось активно. Это позволит обеспечить внутренний рынок сельскохозяйственной продукции и увеличить экспортный потенциал Украины.

Кто может получить грант

Получить микрогранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в предпринимательстве. Благодаря этим средствам они смогут начать собственное дело или его расширить.

Заявку на получение гранта можно подать через Портал Дія.

Граждане и предприниматели, имеющие вопросы об условиях участия, могут получить консультацию от АО Ощадбанк — через контакт-центр или лично в отделении.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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