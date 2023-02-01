Оккупанты продолжают поставлять похищенное украинское зерно в Сирию — Finance.ua

Оккупанты продолжают поставлять похищенное украинское зерно в Сирию Сегодня 17:34 — Аграрный рынок

российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое похищают на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

«Зерно с юга Украины вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак — Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия). Другой путь — это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус», — говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что для вывоза украинского зерна россияне используют маршрут Мариуполь — Таганрог. Также оккупанты по этой дороге доставляют похищенный лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из того же Мариуполя.

Ранее оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры заявили, что для приемки сельскохозяйственной продукции в регионе созданы 10 филиалов ГП «Государственный зерновой оператор», которое и затем перепродало зерно", — пояснили в Центре национального сопротивления.

россияне используют так называемый «Государственный зерновой оператор» для того, чтобы местные фермеры по дешевке отдавали зерно. А дальше это зерно передавалось причастным к оккупантам структурам и те перепродавали его по рыночным ценам.

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