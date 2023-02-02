Официальный курс евро впеврые превысил уровень 40 гривен — Finance.ua
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Официальный курс евро впеврые превысил уровень 40 гривен

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Официальный курс евро впеврые превысил уровень 40 гривен
Официальный курс евро впеврые превысил уровень 40 гривен
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на 3 февраля 2023 года на уровне 40,1724. Курс вырос на 0,3401 гривны и впервые превысил уровень в 40 гривен.
Об этом сообщает НБУ.
При этом НБУ с июля 2022 года не меняет официальный курс гривны к доллару, который находится на уровне 36,5686 гривны.
Национальный банк с начала войны 24 февраля 2022 года зафиксировал курс гривны к доллару (29,2549 гривны) и евро (33,1707 гривны). Однако уже через месяц, с 23 марта, начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке.
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С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25% до 36,5686 за доллар. Аналогично подорожал и евро.
В 2022 году евро дешевел к доллару и в августе опустился ниже паритета. Как заявила министр финансов Джанет Йеллен, укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала.
На курс евро также влиял энергетический кризис, вызванный вторжением РФ в Украину.
Однако затем ситуация изменилась. В последнее время доллар падает к основным валютам, опустившись до минимума за девять месяцев. Евро поднялся к доллару до уровня 1,10. Рост евро к доллару обусловлен ожиданием разных скоростей повышения ставок ФРС США и Европейским центральным банком.
Таким образом, в Украине повышение курса евро связано исключительно с тенденцией на мировых рынках, поскольку курс НБУ устанавливается только на основании курса евро-доллар и никак не зависит от внутренней ситуации.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам:
РБК-Україна
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