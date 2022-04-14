ОЭСР приостановила членство россии в Агентстве по ядерной энергии — Finance.ua
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ОЭСР приостановила членство россии в Агентстве по ядерной энергии

Сегодня 14:31Энергетика
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pixabay.com/Markus Distelrathpixabay.com/Markus Distelrath
Организация экономического сотрудничества и развития 11 апреля приостановила членство россии в Агентстве по ядерной энергии.
Об этом говорится на сайте агентства.
Приостановка вступит в силу 11 мая. У россии — пятая по величине гражданская ядерная программа в мире после США, Франции, Китая и Японии.
В настоящее время рф является ведущим мировым экспортером гражданских атомных электростанций.
Россия стала членом Агентства по ядерной энергии (специализированного агентства в рамках ОЭСР) в 2013 году.
Агентство предоставляет содействие своим членам в поддержке и развитии научной, технологической и правовой базы, необходимой для безопасного, экологически безопасного и экономического использования атомной энергии в мирных целях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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