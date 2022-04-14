ОЭСР приостановила членство россии в Агентстве по ядерной энергии — Finance.ua

ОЭСР приостановила членство россии в Агентстве по ядерной энергии

Сегодня 14:31 — Энергетика

pixabay.com/Markus Distelrath

Организация экономического сотрудничества и развития 11 апреля приостановила членство россии в Агентстве по ядерной энергии.

Об этом говорится на сайте агентства.

Приостановка вступит в силу 11 мая. У россии — пятая по величине гражданская ядерная программа в мире после США, Франции, Китая и Японии.

В настоящее время рф является ведущим мировым экспортером гражданских атомных электростанций.

Россия стала членом Агентства по ядерной энергии (специализированного агентства в рамках ОЭСР) в 2013 году.

Агентство предоставляет содействие своим членам в поддержке и развитии научной, технологической и правовой базы, необходимой для безопасного, экологически безопасного и экономического использования атомной энергии в мирных целях.

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