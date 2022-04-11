Один из крупнейших банков Франции уходит из россии — Finance.ua

Один из крупнейших банков Франции уходит из россии

Сегодня 11:16 — Фондовый рынок

Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в «Росбанке».

Об этом свидетельствует сообщение банка

Сообщается, что Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в россии, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в «Росбанке» и его страховых дочерних компаний.

«Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из россии, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший американский банк JPMorgan сворачивает свою деятельность на территории россии из-за войны против Украины.

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