Один из крупнейших банков Франции уходит из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Один из крупнейших банков Франции уходит из россии

Сегодня 11:16Фондовый рынок
71
Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в «Росбанке».
Об этом свидетельствует сообщение банка.
Сообщается, что Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в россии, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в «Росбанке» и его страховых дочерних компаний.
«Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из россии, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший американский банк JPMorgan сворачивает свою деятельность на территории россии из-за войны против Украины.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.