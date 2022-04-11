Один из крупнейших банков Франции уходит из россии — Finance.ua

Сообщается, что Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в россии, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в «Росбанке» и его страховых дочерних компаний.
«Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из россии, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший американский банк JPMorgan сворачивает свою деятельность на территории россии из-за войны против Украины.