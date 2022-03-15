Один из крупнейших американских банков Citigroup закрывает ряд направлений в России — Finance.ua

Один из крупнейших американских банков Citigroup закрывает ряд направлений в России

Сегодня 09:31 — Фондовый рынок

Американский банк Citigroup свернет работу по нескольким направлениям и не привлечет новых клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы немедленно завершаем оценку наших операций в России», — пишет компания, заявившая о закрытии работы в потребительском сегменте РФ еще в апреле 2021 года.

«Теперь мы решили расширить сферу нашего выхода, чтобы включить другие направления бизнеса и продолжать уменьшать оставшиеся операции и риски. Из-за характера работы с банковскими и финансовыми услугами выполнение этого решения требует времени», — заявили в Citigroup.

Citigroup имеет самые большие риски в России среди американских банков объемом почти 10 млрд долларов. Ранее компания прогнозировала, что может потерять почти половину этой суммы при худшем сценарии.

В компании добавили, что «решили перестать привлекать любой новый бизнес или клиентов». Банк будет помогать транснациональным корпорациям, многие из которых занимаются сворачиванием своей работы в РФ.

По данным Федрезерва США, Citigroup является четвертым крупнейшим банком Штатов после JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo.

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