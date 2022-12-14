Оценка SpaceX достигла $140 млрд, что делает ее самой дорогой частной компанией в США — Finance.ua

Оценка SpaceX достигла $140 млрд, что делает ее самой дорогой частной компанией в США Сегодня 01:42 — Фондовый рынок

В июле SpaceX оценивалась в $127 млрд, а ныне в $140 млрд — из-за предложения компании продать акции инсайдеров по $77 за единицу, сообщают источники Bloomberg.

В последние недели компания обсуждала разные цены, но в конце концов остановилась на 140 миллиардах долларов для оценки в тендерном предложении. Неизвестно, будет ли компания привлекать капитал в первичном раунде финансирования по такой оценке.

Представитель SpaceX, самой дорогой частной компании в США, не сразу ответил на запрос о комментарии.

SpaceX, базирующаяся в Хоторне, Калифорния, доминирует на рынке коммерческих космических запусков. Компания отправляет полезный груз на орбиту для частных клиентов, NASA и других государственных учреждений; переправляет астронавтов на Международную космическую станцию; запустила первую частную миссию для космических туристов.

SpaceX также создает группу из тысяч спутников Starlink для передачи широкополосного интернет-покрытия на Землю. Ранее Маск заявлял, что Starlink могут выделить в публичный листинг, когда денежные поступления станут «более предсказуемыми». В июне 2021 года Маск заявил, что компании потребуется инвестировать от 20 до 30 миллиардов долларов, чтобы сохранить конкурентные позиции Starlink.

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