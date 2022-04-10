Общий госдолг в январе снизился на 2,2% до $93,3 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в январе снизился на 2,2% до $93,3 млрд

Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе снизился на 2,15%, или на 2,06 млрд долларов до 93,32 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 730,08 млрд гривен, или 93,32 млрд долларов против 2 745,42 млрд гривен, или 95,38 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 2 406,11 млрд гривен (82,25 млрд долларов) против 2 424,65 млрд гривен (84,24 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 47,38 млрд долларов до 47,46 млрд долларов.

Прямой внутренний долг снизился в гривневом эквиваленте с 1 060,99 млрд гривен до 1 017,67 млрд гривен (в долларовом эквиваленте снизился с 36,86 млрд долларов до 34,89 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 323,96 млрд гривен, или 11,07 млрд долларов.

В 2021 госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов до 97,95 млрд долларов.

В 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

За 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

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