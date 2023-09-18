Обратно в прошлое или жизнь без картонной тары: почему остановка Киевского УПК повлечет за собой коллапс экономики Украины — Finance.ua

БИЗНЕС Обратно в прошлое или жизнь без картонной тары: почему остановка Киевского УПК повлечет за собой коллапс экономики Украины Сегодня 15:52

Обратно в прошлое или жизнь без картонной тары: почему остановка Киевского УПК повлечет за собой коллапс экономики Украины

Отсутствие привычных продуктов на полках магазинов, посылки в тяжелых фанерных ящиках, кофе — без сахара и сливок, в многоразовых стаканах, очереди и стремительный рост цен на ряд товарных позиций. Выглядит как описание сцен из романа в стиле постапокалипсиса, который откинул общество в далекое прошлое. Но такой сценарий весьма вероятен — если остановится только одно украинское предприятие.

Если ведущий отечественный производитель картонно-бумажной продукции ЧАО «Киевский УПК» по каким-либо причинам вынужден будет остановить свою деятельность, страну может ожидать фактический коллапс логистики, торговли и всей пищевой индустрии, функционирование которых невозможно без современной тары из картона.

Почему в современном мире картон столь важен?

Глобальный рынок упаковки на 2023 год пересек отметку в триллион долларов, возрастая примерно на 4% ежегодно. При этом для упаковки пищевых продуктов в цивилизованном мире преимущественно используют бумагу и картон: на их долю неслучайно приходится более 70%, ведь это наиболее экономный и экологический способ упаковки.

А что в Украине?

По данным ассоциации «Укрбумага», в 2022 году в Украине в целом было произведено 500 млн. кв. м картона и бумаги и 446,6 млн. кв. м гофротары.

На рынке действуют три ключевых игрока: Киевский КПК, Трипольский ПК (дочернее предприятие Рубежанского КТК, в прошлом году прекратившее работу в результате разрушений и оккупации) и Понинковская КПФ. При этом львиную долю упаковочной продукции (35,5 млн. кв. м за 1-й квартал 2023 года) производит именно ЧАО «ККПК».

За «сухими» цифрами статистики стоит бесперебойная работа целых отраслей экономики.

Киевский картонно-бумажный комбинат предлагает широкий ассортимент упаковочных решений для разных сегментов. Среди них упаковка для кисломолочных изделий, мороженого, масла, маргарина, коробки для кондитерской и хлебобулочной продукции, гофроупаковка для соков и алкогольных напитков, лотки для овощей и фруктов, ящики из гофрокартона для бытовой химии, фармацевтических препаратов.

Кроме того, ККПК производит изделия сложной вырубки (шоу-боксы, поддоны, дисплеи), крупногабаритную гофротару и разнообразные прокладки и решетки, используемые для безопасной транспортировки товаров и гуманитарной помощи.

Среди клиентов Киевского УПК — агрохолдинг «Авангард» (бренды «Наседка», «Домашние», Organic Eggs), Olkom, Roshen, Johnson & Johnson, «Новая почта» и другие известные в Украине и за пределами компании, продукцией и услугами которых мы пользуемся каждый день.

А теперь представим, что выпуск картонно-бумажной тары прекратится.

К сожалению, такой «апокалиптический» сценарий вполне может превратиться в жизнь, ведь уже больше года Киевский УПК вынужден работать под давлением со стороны отдельных представителей правоохранительных структур и медиа. Весной этого года компания заявила о попытках введения общества в заблуждение относительно якобы причастности к управлению предприятием гражданина россии. Результатом таких манипуляций стали обыски, санкции и попытки наложить арест на активы ЧАО ККПК.

Достаточных внутренних мощностей, чтобы заменить изделия ЧАО «ККПК» Украина на сегодняшний день просто не имеет физически. Остается импорт упаковочных материалов — однако «плече» логистики при этом существенно увеличится, а в себестоимость нужно будет заложить дополнительные расходы на перевозку, что, конечно же, отразится на ценах продукции конечному потребителю.

Следовательно, транспортировка и хранение критически важных продуктов питания, лекарств, моющих средств станет сложнее и дороже. Большинству товаропроизводителей придется срочно искать зарубежных поставщиков тары и переформировать бизнес-процессы. А рядовым украинцам — столкнуться с опустевшими полками магазинов, скачками цен и временной недоступностью привычных благ цивилизации.

И это — не говоря о значительных социальных последствиях.

В частности, массовое увольнение работников в Обуховщине, где сконцентрированы производственные мощности ЧАО «ККПК». На сегодняшний день комбинат обеспечивает рабочими местами около 2500 местных жителей и является бюджетообразующим предприятием. В случае его закрытия Киевская область не досчитается сотен миллионов гривен налоговых поступлений и столкнется с ощутимой волной безработицы.

Таким образом, потенциальная остановка одного из ключевых отечественных производителей картонно-бумажной тары — Киевского УПК — в перспективе грозит серьезным испытанием для экономики не только столичного региона, но и страны в целом.

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