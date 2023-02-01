Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился

Личные финансы
18
Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился
Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился, Інфографіка: НБУ
Оборот наличных денег в кассах банков за 2022 год снизился по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Объем поступлений наличных в кассы банков за 2022 год составил 2 195,2 млрд грн, что меньше на 12,9% по сравнению с 2021 годом.
Выдача наличных из касс банков в прошлом году составила 2 281,8 млрд грн и уменьшилась на 11,8%, если сравнивать с предыдущим годом.
Причины. Последствия военной агрессии рф — снижение экономической активности, разрушение инфраструктуры и вынужденная миграция украинцев за границу.
В то же время, осталась устойчивой структура поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
В тройку самых популярных вошли кассовые операции по выдаче наличных (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт — 83,1%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи — 4,9%;
  • для покупки иностранной валюты у клиентов — 3,8%.
Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 35,3%;
  • торговая выручка — 32,1%;
  • выручка от всех видов услуг — 15,8%.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.