Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился — Finance.ua

Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился Сегодня 21:34 — Личные финансы

Оборот наличных денег в кассах банков в прошлом году снизился, Інфографіка: НБУ

Оборот наличных денег в кассах банков за 2022 год снизился по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем поступлений наличных в кассы банков за 2022 год составил 2 195,2 млрд грн, что меньше на 12,9% по сравнению с 2021 годом.

Выдача наличных из касс банков в прошлом году составила 2 281,8 млрд грн и уменьшилась на 11,8%, если сравнивать с предыдущим годом.

Причины. Последствия военной агрессии рф — снижение экономической активности, разрушение инфраструктуры и вынужденная миграция украинцев за границу.

В то же время, осталась устойчивой структура поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

В тройку самых популярных вошли кассовые операции по выдаче наличных (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт — 83,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 4,9%;

для покупки иностранной валюты у клиентов — 3,8%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт — 35,3%;

торговая выручка — 32,1%;

выручка от всех видов услуг — 15,8%.

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