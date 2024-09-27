Объем выполненных строительных работ в Украине за I полугодие вырос на 37,1% г./г. — Finance.ua

Объем выполненных строительных работ в Украине за I полугодие вырос на 37,1% г./г. Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Объем выполненных строительных работ в Украине за I полугодие вырос на 37,1% г./г.

Индекс выполненных строительных работ в Украине по итогам I полугодия 2024 г. вырос на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объемы выполненных строительных работ за этот период в денежном выражении составили 82,44 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Драйвером роста строительства в январе-июне стали инженерные постройки. Показатель в этом секторе увеличился на 46,1%/г. В то же время жилищное строительство также выросло — на 16,8% г./г., а нежилищное — на 31,6% г./г. В денежном выражении жилищное строительство достигло 11,79 млрд грн, нежилищное — 20,98 млрд грн, а строительство инженерных сооружений — 49,66 млрд грн.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных строительных работ за I полугодие составила 43,7%, ремонта — 29,4%, реконструкции и технического перевооружения — 26,9%.

Рост инженерного строительства связан с восстановлением разрушенных из-за российской военной агрессии транспортных и промышленных сооружений, а также мостов, эстакад, дорог, железной дороги, трубопроводов, коммуникаций, линий электропередач и других инфраструктурных и инженерных сооружений. При этом большая доля нового строительства соответствует масштабам разрушений, которые не подвержены частичному ремонту или реконструкции.

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