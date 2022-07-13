Объем наличных денег в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУ Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Объем наличных денег в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУ

В июне денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, сократилась на 1,3% до 729,426 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С начала года денежная база выросла на 10,1% с 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в июне увеличилась на 1,4% до 2 151,551 млрд гривен, а с начала года выросла на 3,9% с 2 071,358 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне сократился на 0,8% до 629,443 млрд гривен, а с начала года вырос на 8,3% с 581,011 млрд гривен.

В мае денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, выросла на 0,4% до 739,065 млрд гривен.

Напомним, в 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в 2021 году увеличилась на 12% с 1 850,014 млрд гривен до 2 072,399 млрд гривен.

В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен до 595,993 млрд гривен.

В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен до 1 850,471 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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