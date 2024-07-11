Объем инвестиций в ИИ-стартапы вырос вдвое за II квартал 2024 года — Finance.ua

Объем инвестиций в ИИ-стартапы вырос вдвое за II квартал 2024 года 11.07.2024, 00:18 — Фондовый рынок

Объем инвестиций в ИИ-стартапы вырос вдвое за II квартал 2024 года

Инвестиции в стартапы из сферы искусственного интеллекта превысили $24 млрд. во II квартале 2024 года. Объем финансирования сектора вырос вдвое по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Crunchbase.

По имеющейся информации, суммарный размер вложенного в разные стартапы капитала увеличился на 16% и достиг $79 млрд. Помимо ИИ-сегмента средства инвестировали в такие направления, как здравоохранение и биотехнологии.

Статистика указывает, что пять из шести «миллиардных» раундов финансирования пришлись на стартапы из области искусственного интеллекта. Среди крупнейших сделок числятся следующие представители рынка:

компания xAI миллиардера Илона Маска — $6 млрд;

ИИ-стартап CoreWave — $1,1 млрд;

проект беспилотного вождения Wayve — $1,05 млрд;

компания Scale AI — $1 млрд.

В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на рост во II квартале 2024 года, общий уровень финансирования остается ниже предыдущих лет. В первом полугодии объем глобальных инвестиций сократился на 5% - до $147 млрд, по данным Crunchbase.

Напомним, ранее стало известно, что ИИ-стартап CoreWave заключил соглашение с биткоин-майнером Core Scientific. Соглашение рассчитано на 12 лет и может принести компании по добыче криптовалюты более $3,5 млрд.

incrypted По материалам:

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