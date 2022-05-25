ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу — Finance.ua

Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением французской TotalEnergies SA, плывет в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 миллиона баррелей нефти на борту, пишет агентство со ссылкой на данные по сервисам отслеживания танкеров.
Эта же компания также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также пройдет в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.
Последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обвала рынка нефти, подчеркивает Bloomberg.