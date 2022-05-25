ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу — Finance.ua
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ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу

Сегодня 19:16Энергетика
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Объединенные Арабские Эмираты начали отправлять редкие грузы нефти в Европу, где покупатели нефти отказываются от импорта из россии после ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением французской TotalEnergies SA, плывет в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 миллиона баррелей нефти на борту, пишет агентство со ссылкой на данные по сервисам отслеживания танкеров.
Эта же компания также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также пройдет в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.
Последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обвала рынка нефти, подчеркивает Bloomberg.
По материалам: Економічна Правда
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