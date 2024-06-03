Нужно ли проходить ВВК для оформления брони: ответ юриста — Finance.ua

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Нужно ли проходить ВВК для оформления брони: ответ юриста

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Нужно ли проходить ВВК для оформления брони: ответ юриста
Нужно ли проходить ВВК для оформления брони: ответ юриста
Для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно это касается тех, кто впервые оформляет бронирование.
Об этом в комментарии «РБК-Украина» объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.
«Прохождение ВВК — это обязательная процедура в любом случае. Для подачи на бронь также требуется военно-учетный документ, а его можно получить путем прохождения военно-врачебной комиссии. Без этого документа вы не можете подать лицо на бронирование. То есть, по сути, сейчас логика сводится к тому, чтобы появляться в ТЦК и обновлять свои военно-учетные документы. Так же проходить ВЛК необходимо, если есть основания для отсрочки. Например, инвалидность у жены или опека над детьми», — объясняет адвокат.

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По ее словам, бывают случаи, когда люди проходили ВЛК для получения бронирования, но при этом по правилам прошедшему ВЛК человеку вручали повестку. Хотя человек даже не дошел до процедуры оформления бронирования, этот путь тоже считается законным.
«В целом обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании с учетом действующих сегодня законов, в ТЦК пришел человек военнообязанного возраста, прошел ВВК, и по заключению комиссии является здоровым и пригодным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать. Получается своего рода замкнутый круг. И зависит многое от того, как себя будет вести сотрудник военкомата», — отмечает Анищенко.
Она добавила, что прямых запретов отказываться от прохождения ВВК в Украине нет, но в то же время обязанность ее проходить существует. Также решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать — как через комиссии высшего порядка, так и через суд.
По материалам:
УНІАН
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