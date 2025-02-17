ПАРТНЕРСКАЯ Новый закон будет стоить Украине 8 миллиардов гривен в год — эксперт Сегодня 18:29

Новый закон будет стоить Украине 8 миллиардов гривен в год — эксперт

Введение государственного регулирования цен на лекарства, предусматривающее жесткие ограничения наценок, может обернуться миллиардными потерями для бюджета и создать угрозу дефицита лекарственных средств.

Об этом заявил экономический блоггер Сергей Лямец.

По его подсчетам, из-за новшеств, в том числе ограничения наценок в 8% для дистрибьюторов и отмены маркетинговых соглашений между производителем и аптечными сетями, бюджет ежегодно недополучит по меньшей мере 7,7−8 млрд грн налоговых поступлений.

«По данным моих источников, речь идет о минимум 7,7 млрд грн в год так называемых недополученных налогов. Откуда такие цифры? Смотрим. Только пять крупнейших розничных аптечных сетей в 2024 году уплатили более 4,5 млрд грн налогов. Скажу больше, уплата по аптечным сетям налогов растет ежегодно. В 2024 году к 2023-му составило 20%. В целом, по данным моих источников, все розничные сети лекарств в 2024 году уплатили налогов на 7,6 млрд грн. А оптовики — еще больше. Причина очевидна: в очередной раз выросли обороты рынка. Итак, в 2024 году обороты рынка лекарств в аптеках наверняка превысили 200 млрд грн. Учитывая эти показатели, мы могли предположить, что в 2025 году суммы налоговых поступлений могли быть еще больше. Но — не будут», — заявил эксперт.

По его словам, будут терять как розничный, так и оптовый фармсектор.

«Традиционную большую прибыль заменит ограниченная наценка на лекарства, а 20% НДС также заменят ставкой 7%. То есть уменьшится и сумма, с которой уплачиваются налоги, и сам процент налога. Умножьте вышеуказанные ограничения на 200 млрд грн — и получите существенное снижение в налоговом сборе», — указал Лямец.

Кроме того, производители и импортеры всегда инвестируют в маркетинговые услуги по продвижению товара в ритейле. Однако из-за постановления КМУ эти вложения оказались под запретом, то есть с них 20% НДС налог тоже не будет уплачиваться. Как указывает эксперт, ориентировочно налоговые поступления от розничной торговли уменьшатся на 70%, что в абсолютных цифрах составляет примерно 5,3 млрд грн в год.

«Оптовая торговля тоже получила от Кабмина „разнарядку“ — уложиться в 8% наценки. Фактически их наценка уменьшится на четверть и будет ограничена квотами, что приведет к снижению налоговых поступлений в 2,4 млрд грн. Итого, прогнозируемые потери налогов на розничной и оптовой торговле составят почти 7,7 млрд грн в год. Меньшие потери от нововведений понесут производители, но их налоговые поступления снизятся из-за снижения отпускной цены. По некоторым предположениям, оно составит около 2%. Это отразится в минус 60−70 млн грн налога на прибыль. Плюсуем и эту сумму. Выходит, что общие потери бюджета в 2025 году составят около 8 млрд грн», — отметил Лямец.

Кроме того, отмена маркетинговых сделок, ранее обеспечивавших скидки на лекарства, создаст риски банкротств среди аптечных сетей, сокращение персонала и всеобщее падение лекарственного ассортимента.

Эксперт предостерегает, что ограничение конкуренции неизбежно приведет к дефициту препаратов и дальнейшему удорожанию лекарств.

«Любое административное вмешательство в работу рынка завершается повышением цен. В результате сужения рынка обычно рынок концентрируется в руках крупнейших игроков. Концентрация означает увеличение рыночной власти. Далее — повышение цен тем или иным способом. В нашем случае, в конце концов, закончится подорожанием лекарств», — подчеркнул он.

В то же время Лямец напомнил, что отмена маркетинговых договоров противоречит европейской практике, где такие соглашения являются стандартным инструментом розничной торговли. Лямец считает, что вместо административных запретов стоило разработать механизм регулирования цен совместно с участниками рынка.

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