Новый внедорожник от Great Wall станет более доступной альтернативой Mercedes G63 (фото) — Finance.ua

Новый внедорожник от Great Wall станет более доступной альтернативой Mercedes G63 (фото) Сегодня 03:50 — Технологии&Авто

Новый внедорожник от Great Wall станет более доступной альтернативой Mercedes G63 (фото), Фото: CarNewsChina

Линейку Tank 700 2024 года пополнила сверхмощная топовая версия Hi4-T. Рамный внедорожник от Great Wall поступает в продажу в Китае с 30 января и обойдется в 500−550 тысяч юаней ($69 700 — 77 000).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Tank 700 Hi4-T станет более доступной альтернативой Mercedes-AMG G63. Главное его отличие от стандартной модели — гибридная установка с 3,0-литровым V6 твин-турбо и электромотором.

Фото: CarNewsChina

Суммарная отдача составляет 523 л.с. и 800 Нм. С 9-ступенчатой ​​автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. К тому же гибрид сможет ездить и на электротяге.

Мощный китайский внедорожник сохраняет неплохую проходимость и может преодолевать броды глубиной до 90 см. Его клиренс составляет 255 мм, угол въезда — 32°, а съезда — 34°.

Стандартный Tank 700 Hi4-T визуально не отличается от базовой модели, но также предложена версия Limited Edition с увеличенными воздухозаборниками, обвесом, спойлером на крыше и 22-дюймовыми дисками.

Фото: CarNewsChina

Салон Tank 700 Hi4-T украшен кожей и алюминием, а подсветка потолка имитирует звездное небо. Оснащение охватывает проекцию на лобовое стекло, акустику Harman Kardon с 16 динамиками, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж всех сидений.

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