Новый внедорожник Mercedes может разворачиваться на месте, как танк (видео) — Finance.ua
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Новый внедорожник Mercedes может разворачиваться на месте, как танк (видео)

25.05.2022, 02:02Технологии&Авто
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Новый джип Mercedes-Benz EQG получит возможность разворота на месте. Ранее подобную систему показывала только компания Rivian.
Как стало известно, это можно будет сделать благодаря наличию сразу четырех двигателей, каждый из которых будет работать с отдельным колесом. Как это выглядит на самом деле, можно посмотреть на видеоролике.
Mercedes-Benz показывала концепт электрической версии своего G-класса в сентябре 2021 года на автомобильной выставке в Мюнхене. Внешне этот автомобиль отличается от стандартного G-класса новой решеткой радиатора, 22-дюймовыми дисками и рядом других элементов. Но при этом он сохранит рамную конструкцию с неразрезным задним мостом и независимой подвеской спереди.
Кроме того, Mercedes-Benz EQG получит новые аккумуляторы с кремниевым анодом вместо графитового. Это позволит увеличить плотность батарей примерно на 40%, что позволит внедорожнику проезжать больше на одном заряде.
Ожидается, что на рынке Mercedes-Benz EQG дебютирует уже в 2024 году.
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По материалам: MMR
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