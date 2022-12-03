Новый тренд: АЗС и кафе стали обустраивать коворкинги для привлечения посетителей — Finance.ua

Новый тренд: АЗС и кафе стали обустраивать коворкинги для привлечения посетителей Сегодня 18:23

Многие компании из-за постоянных отключений света стали развивать новое направление — пространство под коворкинги. Кроме традиционных мест, которые предлагают фрилансерам рабочее место и доступ в интернет, такое направление уже внедряют некоторые АЗС, рестораны и кафе, пишет Ассоциация ритейлеров Украины (Retail Association of Ukraine, RAU).

Так, с 3 ноября сеть АЗК KLO начала обустраивать на территории своих автозаправочных станций условия для коворкингов. Посетителям обещают бесплатный доступ к розеткам и интернету.

Также на генераторах работают сети WOG и ОККО, где можно работать. Однако из-за перебоев со связью могут возникнуть проблемы с доступом в интернет, предупреждают в ОККО.

Кроме того, привлекать украинцев, работа которых зависит от интернета, стали Food-ритейлеры.

«У нас всегда есть стабильный Wi-Fi, свет и уютный камин. Работает бар и гардероб. Вся территория нашего осеннего артпарка открыта, чтобы вы могли прогуляться и поймать свежие идеи», — уверяют в Kureni, которые при отсутствии света работают на генераторе.

Но есть нюанс — пребывание в заведении теперь не бесплатно, за вход берут 100 грн. Заведения идут на такие шаги, ведь их выручка сейчас зависит от количества воздушных тревог, наличия воды и стабильности Wi-Fi.

В общем, самообеспечение электроэнергией среди заведений питания становится трендом, который позволяет привлекать и удержать аудиторию.

Что касается традиционных коворкингов, то, например, в Киеве их насчитывается несколько десятков. Чтобы привлечь к себе аудиторию, кроме генераторов, они устанавливают себе Starlink.

В среднем, цена пребывания в коворкингах столицы составляет от 250 до 600 грн в сутки.

Такие предложения действуют в коворкингах Creative States, Peremoga, Kooperativ, Platforma, «Сад», Bee Working, TheSpace, HUB 4.0. Правда, часть из них сообщают, что все места на месяц уже забронированы. Чаще всего такие центры предлагают бесперебойный интернет даже в случае отключения электричества.

УБР По материалам:

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