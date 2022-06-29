Новый сервис: в приложении от «Минфин» можно бронировать курс и сумму валюты — Finance.ua
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Новый сервис: в приложении от «Минфин» можно бронировать курс и сумму валюты

Валюта
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Новый сервис: в приложении от «Минфин» можно бронировать курс и сумму валюты
Новый сервис: в приложении от «Минфин» можно бронировать курс и сумму валюты
Медиапартнер Finance.ua — сайт о финансах и инвестициях «Минфин» — запустил сервис бронирования валюты в своем мобильном приложении Минфин Валюта. В нем вы можете:
  1. зафиксировать текущий курс валюты онлайн;
  2. забронировать необходимую сумму наличной валюты, чтобы затем гарантированно забрать ее оффлайн в отделении банка.

Как это работает

Бронирование курса в Минфин Валюте — первый подобный сервис в Украине. До него бронирования как официальной услуги не существовало: успешный обмен по согласованному курсу зависел только от того, удастся ли вам договориться с оператором обмена. Но приложение от «Минфин» позволяет заключить сделку по обмену с банком, поэтому ваши права как потребителя будут защищены законом.
Банки, в которых можно бронировать валюту, отмечены в приложении пометкой «Доступный обмен».
Первым банком-партнером, у которого можно забронировать курс в Минфин Валюте, стал Unex Bank. Вы можете забронировать валюту в данном банке в 16 отделениях по всей Украине: приложение покажет вам ближайшее к вам отделение.
Чтобы получить наличные деньги по забронированному курсу, вам нужно сделать два простых шага:
  1. создать заявку на бронирование курса и суммы валюты в приложении (заявка действует в течение одного рабочего дня);
  2. забрать наличную валюту в выбранном отделении банка в указанное время.
Загрузите приложение Минфин Валюта по этой ссылке и сможете оценить новый сервис в работе.

Что такое Минфин Валюта?

Минфин Валюта — это мобильное приложение от финансового портала Минфин. Оно помогает пользователям выгодно обменивать валюту: сообщает об актуальном курсе, показывает отделения банков и пунктов обмена с самым выгодным обменом неподалеку от вас, а отныне и помогает забронировать курс и сумму валюты.
Исследуйте новые возможности приложения и делитесь своими впечатлениями о них по этой ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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