Новые ограничения НБУ: Как сейчас выводить тезер на карту? — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Новые ограничения НБУ: Как сейчас выводить тезер на карту? Сегодня 16:10 — Криптовалюта

С 1 октября Национальный Банк Украины ввел новые ограничения на банковские P2P переводы. Теперь невозможно осуществить перевод на сумму более 150 000 грн в месяц с карты на карту. Однако есть способ обойти эти ограничения: если перевод осуществляется через IBAN, можно переводить любую сумму.

Это привело к изменениям в интерфейсе многих обменных сервисов, которые теперь требуют введения реквизитов вместо обычных номеров карт для вывода криптовалют. Причем изменения коснулись как переводов на суммы свыше 150 000 грн, так и обычных, меньших переводов.

Тем не менее, волноваться не стоит — глобально ничего не изменилось. Вывод криптовалюты по-прежнему остается таким же удобным и безопасным, если использовать Обмифай — мониторинг криптовалютных обменников, который помогает найти лучшие курсы и обеспечивает безопасность. Рассмотрим, как найти реквизиты популярных банков и почему стоит использовать Обмифай.

Где найти реквизиты?

МоноБанк

ПриватБанк

Безопасно ли предоставлять данные счета?

Да, предоставление данных счета для криптовалютных операций абсолютно безопасно. IBAN — это всего лишь номер вашего счета, который позволяет получать средства. Он не предоставляет доступ к вашим деньгам или личным данным. Поэтому, используя обменники и предоставляя свой IBAN для вывода средств, ваши финансовые данные остаются в безопасности.

Риски использования P2P

Хотя P2P-платформы на централизованных биржах остаются популярными среди пользователей криптовалют, они не лишены рисков. Среди основных проблем можно выделить:

Грязные деньги: Есть риск получить средства от недобросовестных пользователей, что может привести к проблемам с банками или даже правоохранительными органами. Гривны с оккупированных территорий, «отмытые» деньги за незаконную деятельность — это лишь вершина айсберга, куда можно попасть при P2P-обменах.

Отмена ордера: Мерчант может отказаться от сделки в последний момент, если ему не понравился курс. Некоторые мерчанты специально затягивают выполнение ордера, надеясь заработать на колебаниях курса. Если курс не изменился — ордер отменяется, и для пользователя это пустая трата времени.

Скам-схемы: На P2P-платформах можно легко столкнуться с мошенниками, которые предлагают подозрительно выгодные условия. Хотя многие думают, что поддержка биржи может помочь в случае скама, на практике это далеко не так. Ниже несколько реальных историй от пользователей P2P-платформ про сапорт и не только.

Реальная история 1

«Продавал тезер на P2P, мне перевели с карты третьего лица, а потом оказалось, что это была схема-треугольник на OLX, и пострадавший написал на меня заявление. До сих пор разбираемся, перевод был месяц назад на 200 долларов.»

Реальная история 2

«Мне как-то на биржевом P2P перевели деньги из Донецкой области, возможно, пенсия какой-то бабушки. В тот же день заблокировали карту, и пришлось идти разбираться, доказывать, что я просто пользовался криптобиржей и с бабушкой не знаком. Дело тянулось очень долго и было мучительным, не повезло ((«

Реальная история 3

«У меня был случай, когда я ждал деньги от клиента. Он перевел их на свою другую банковскую карту, а в комментариях просто указал номер моей карты. Мы подали апелляцию, но клиент убедил поддержку биржи Bybit, что деньги были переведены, и поддержка ему поверила, забрав мои USDT. После этого я ждал больше двух месяцев, пока поддержка окончательно разберется в ситуации и вернет мне мои деньги.»

Реальная история 4

«Парень перевел мне с „карты кума“, закрыл ордер и сразу исчез, а я не хотел принимать деньги от третьего лица. Биржа разводит руками, потому что ордер уже закрыт, а я третий день сижу и переживаю — постучат ко мне или нет…»

Почему стоит использовать Обмифай?

В случае с Обмифай, вы не столкнетесь с проблемами грязных денег или скама. Мониторинг работает только с проверенными обменниками, которые предоставляют прозрачные условия, используют AML-проверку и гарантируют безопасные финансовые операции. Также Обмифай предоставляет оперативную поддержку, которая всегда на стороне пользователя и готова тщательно разбираться в каждой ситуации. А при обмене от 5000 долларов доступен премиальный сервис, при котором менеджер Обмифай буквально «за руку» проведет обмен по нужному направлению, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность.

Преимущества Обмифай:

Быстрая и доступная поддержка, всегда на вашей стороне, готовая помочь в любой ситуации.

Премиальный сервис для обменов от 5000 долларов: менеджер поможет провести обмен «под ключ».

Партнерство с проверенными обменниками, гарантируя надежность каждой транзакции.

Безопасные обмены благодаря функции «страховой депозит», которая предоставляет дополнительную защиту клиентов.

Доступное мобильное приложение для Android и iOS, позволяющее быстро и удобно осуществлять обмены из любой точки мира.

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