Новые iPad с челкой: какими они будут — Finance.ua

Новые iPad с челкой: какими они будут Сегодня 07:25 — Технологии&Авто

Как сообщает LeaksApplePro, компания Apple готовит три новых планшета iPad Pro, оснащенных однокристальной системой Apple M2, опережающей Apple M1 на 18 и 35% по скорости работы CPU и графического процессора соответственно.

Самым интересным из этой тройки станет планшет с экраном диагональю 14,1 дюйма, который выйдет в следующем году. iPad Pro шестого поколения с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма выйдут в этом году. Помимо Apple M2, они также получат модем 5G и экран Mini LED. Цена планшетов будет начинаться с отметки 800 и 1100 долларов за версии со 128 ГБ флэш-памяти.

Что касается 14,1-дюймовой версии, она также снабжена экраном Mini LED, минимальный объем памяти составит 256 ГБ, а цена будет стартовать от 1400 долларов.

Вероятно, новые планшеты получат экран с вырезом типа челки, от которой в этом году будут отказываться смартфоны iPhone.

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itechua По материалам:

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