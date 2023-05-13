Новостройки Киева: что и по какой цене продается — Finance.ua

Новостройки Киева: что и по какой цене продается Сегодня 10:12 — Недвижимость

Новостройки Киева: что и по какой цене продается

По состоянию на весну 2023 года, количество столичных новостроек, сданных и в которых есть продажи, составляет 48 ЖК. Finance.ua решил исследовать, какие цены на готовые квартиры от застройщиков в крупнейших городах Украины. Об этом читайте в нашей новой статье:

По Киеву мы не принимали во внимание откровенно проблемные ЖК, а также клубные дома или клубные кварталы. Хотя новые квартиры также продаются в десяти клубных домах столицы, стоимость таких квартир от 1,19 млн грн и доходит до 47,39 млн грн.

Самая дешевая квартира на первичке Киева — 1-комнатная на 26 м² в ЖК Wood Park 2, которая стоит 728 тыс. грн (28 000 грн/м²), а самая высокая цена готовой квартиры от застройщика достигает 39,2 млн грн за 3-комнатную квартиру в ЖК Tetris Hall (208 500 грн/м²).

В целом, ценовая политика застройщиков по новостройкам, получившим сертификат о вводе в эксплуатацию, на сегодняшний день по Киеву следующая:

1-комнатные от 702 тыс. грн (26 м²) и до 10,45 млн грн (75 м²), например ЖК Wood Park 2 (27 000 — 28 000 грн/м²) и ЖК Signature (139 400 грн/м²)

2-комнатные от 1,18 млн грн (38 м²) и до 15,77 млн грн (130 м²), например ЖК Smart Idea (31 050 грн/м²) и БФК Metropole (121 300 -159 200 грн/м²)

3-комнатные от 1,89 млн грн (117,92 м²) и до 39,2 млн грн (188 м²), «квадрат» в доме по ул. Евгения Харченко, 47−59 стоит 16 050 грн/м², а в ЖК Tetris Hall — 208 500 грн/м².

4- и 5-комнатные — от 1,86 млн грн за 115,74 м² до 28,22 млн грн (298 м²) в ЖК Obolon Plaza.

В Киеве до сих пор есть в продаже квартиры от застройщиков в домах, которые были введены десятилетие тому назад, но все же — это первичный рынок. Ввод в эксплуатацию некоторых из жилых комплексов состоялся аж в 2013 году — Ж К Воздвиженка и ЖК Pechersk Hills Residence, а квартиры до сих пор не распроданы застройщиками.

Чаще всего в продаже квартиры в домах, введенных в 2021—2022 годах.

На графике изображено количество ЖК по годам ввода в эксплуатацию, где есть квартиры от застройщика.

Если посчитать срединное значение всех имеющихся в продаже у застройщиков квартир, то стоимость жилья в столице распределяется следующим образом:

1-комнатные — 2,35 млн грн или 55 575 грн/м².

2-комнатные — 4,22 млн грн или 63 775 грн/м²

3-комнатные — 5,64 млн грн или 53 050 грн/м²

Расчет не отражает среднее значение стоимости квартир по всем релевантным предложениям, которые выбирает реальный покупатель. Потому что обычно человек ориентируется на имеющийся бюджет и выбирает более просторную площадь, более новое здание и сравнивает предложения первички и вторички.

Если выбирать сугубо из существующего перечня квартир от застройщиков, то чаще всего будет встречаться жилье стоимостью 4,5 млн грн, а за квадратный метр медианная цена составит 57 тыс. грн.

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Также застройщики предоставляют возможность покупки квартиры в рассрочку: от индивидуальных условий, до 2-х лет с минимальным первым взносом 10%. Для каждого жилищного комплекса информация о покупке квартиры в рассрочку прописана в таблице в конце статьи.

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