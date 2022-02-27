Новокраматорский машзавод решил остановить производство и законсервироваться — Finance.ua

Новокраматорский машзавод решил остановить производство и законсервироваться

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Новокраматорский машзавод решил остановить производство и законсервироваться

Руководство Новокраматорского машиностроительного завода (Краматорск, Донецкая область) решило временно прекратить работу предприятия и законсервировать его.

Как говорится в сообщении завода, такое решение было принято 27 февраля на собрании с участием президента предприятия, членов наблюдательного совета, дирекции, главы профсоюза и директоров дивизионов.

«Консервация всех производственных мощностей и помещений, кроме металлургических, состоится с 28 февраля 2022 года. Консервация металлургических цехов состоится по завершении непрерывных металлургических циклов», — сообщает машзавод.

С 28 февраля на работу выйдут только те работники, которые будут привлечены к работам по закрытию отчетности, выплате заработной платы за февраль и консервированию предприятия.

Окончательный расчет по зарплате за февраль (с учетом произведенной 25 февраля выплаты в размере 5 и 10 тысяч гривен) сотрудникам обещают в период 4-7 марта.

Новокраматорский машзавод является крупнейшим в Европе предприятием индивидуального тяжелого машиностроения, производит металлургическое, горнорудное, кузнечно-прессовое, шахтно-проходческое, подъемно-транспортное и прочее специализированное оборудование.

По данным на сайте предприятия, оно располагает 25 цехами, занимает площадь 328 га. Численность персонала составляет 8,8 тысячи человек.

Годовые мощности металлургического производства составляют 253 тысячи тонн жидкой стали, 45 тысяч тонн стального литья, 35 тысяч тонн чугунного литья, 105 тысяч тонн поковки из слитков, а мощности механической обработки — 140 тысяч тонн в год.

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