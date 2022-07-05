«Новая почта» ввела новую услугу: в каких городах она уже работает — Finance.ua
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«Новая почта» ввела новую услугу: в каких городах она уже работает

Личные финансы
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«Новая почта» ввела новую услугу: в каких городах она уже работает
«Новая почта» ввела новую услугу: в каких городах она уже работает
Украинский оператор почтовой связи, компания «Новая почта» ввела новую услугу. После окончания тестового периода отправка из почтоматов доступна уже в 5 городах.
Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».
Теперь можно отправлять из почтаматов Новой почты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а с 18 июля услуга будет доступна еще и жителям Винницы.

Сколько стоит такая отправка

До 31 августа действует акция на стоимость отправки из почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель — 35 грн, а если получатель — 50 гривен. Отправка документов через почтомат и отделение имеет фиксированный тариф 45 гривен, в который уже входит конверт.
Отправлять из почтомата можно по всей стране: в другой почтомат, отделение или на адрес получателя.

Как отправить посылку из почтомата:

  • обновить мобильное приложение «Новой почты», чтобы в разделе Создать Посылку появился дополнительный подпункт места отправки — почтомат;
  • создать самостоятельно электронную накладную для посылки в приложении;
  • самостоятельно дома упаковать отправку;
  • подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать «Открыть ячейку»;
  • положить в ячейку упакованное отправление без маркировки;
  • подтвердить загрузку в мобильном приложении;
  • закрыть ячейку.
По материалам:
Finance.ua
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