«Новая почта» ввела новую услугу: в каких городах она уже работает — Finance.ua

«Новая почта» ввела новую услугу: в каких городах она уже работает
Украинский оператор почтовой связи, компания «Новая почта» ввела новую услугу. После окончания тестового периода отправка из почтоматов доступна уже в 5 городах.
Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».
Теперь можно отправлять из почтаматов Новой почты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а с 18 июля услуга будет доступна еще и жителям Винницы.
Сколько стоит такая отправка
До 31 августа действует акция на стоимость отправки из почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель — 35 грн, а если получатель — 50 гривен. Отправка документов через почтомат и отделение имеет фиксированный тариф 45 гривен, в который уже входит конверт.
Отправлять из почтомата можно по всей стране: в другой почтомат, отделение или на адрес получателя.
Как отправить посылку из почтомата:
- обновить мобильное приложение «Новой почты», чтобы в разделе Создать Посылку появился дополнительный подпункт места отправки — почтомат;
- создать самостоятельно электронную накладную для посылки в приложении;
- самостоятельно дома упаковать отправку;
- подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать «Открыть ячейку»;
- положить в ячейку упакованное отправление без маркировки;
- подтвердить загрузку в мобильном приложении;
- закрыть ячейку.
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