Ноутбуки с хорошей автономностью: топ-7 моделей на любой кошелек — Finance.ua

Ноутбуки с хорошей автономностью: топ-7 моделей на любой кошелек Сегодня 02:40 — Фондовый рынок

Не всегда большую автономность имеют только дорогие модели. Даже недорогие модели могут комплектоваться энергоэффективными комплектующими, повышающими жизнь ноутбука от батареи. В нашем обзоре мы собрали 7 разных ноутбуков со временем работы более 8 часов, считаем, что это время полноценного рабочего дня.

Ноутбук Apple MacBook Air 2022

Первое место занимает Apple MacBook Air. Новая модель оснащена современным процессором и видео-ускорителем, которые работают в несколько раз быстрее предыдущих версий. Чип M2 совмещает в себе центральный процессор, графический ускоритель, а также устройства ввода-вывода.

Операционная система — macOS, позволяющая объединить все устройства Apple, что создает дополнительное удобство владельцам iPhone или iPad.

Ноутбук очень легкий, его масса менее 1,3 кг. Время автономной работы составляет 18 часов.

Ультрабук Dell XPS 13 9310

Второе место достается Dell XPS 13. Это Windows-совместимый ноутбук, имеющий высокопрочный корпус, с защитой от появления царапин и пятен. Корпус производится на специальных станках с ЧПУ, что позволило свести на нет люфты и зазоры между его частями.

Центральный процессор — Intel Core i5 11 поколения, оперативная память — 8 Гб, графический ускоритель — встроенный Intel Iris Xe Graphics.

Масса ноутбука составляет 1,32 кг, время автономной работы — 14 часов. Дополнительно можно подключить внешний аккумулятор Dell Power Bank Plus, значительно увеличив время автономной работы.

Ноутбук Apple MacBook Pro 2021

Третье место достается еще одному представителю Apple, это MacBook Pro. Ноутбук оснащен чипом M1 Pro, содержащим 10 ядерный центральный процессор (8 ядер — продуктивные, 2 — эффективные), 16 ядерный графический ускоритель, а также дополнительную периферию.

Операционная система — macOS, уже привычная для этих устройств.

Ноутбук весит 2,15кг, время работы от батареи до 14 часов при полноценной работе. При просмотре фильмов с Apple TV время автономной работы может достигать 21 часа.

Asus Zenbook 13 OLED UX325

На четвертом месте — Asus Zenbook 13 OLED. Ноутбук выполнен на платформе Intel Evo, центральный процессор — Core i7 11 поколения. Экран размером 13,3 дюйма и разрешением 1920X1080 выполнен по технологии OLED, имеет все преимущества светодиодного экрана. Яркие насыщенные цвета, высокая скорость отклика, реалистичные цвета.

Ноутбук невероятно тонкий и легкий, масса составляет всего 1,07 кг, время автономной работы — 13 часов. Кроме этого, поддерживается быстрая зарядка батареи, до 60% ноутбук заряжается за 49 минут.

Lenovo Yoga 7 14ITL5

Пятое место — ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 7 14ITL5. Lenovo Yoga 7 — это ноутбук на базе платформы Intel, центральный процессор — Intel Core i5 11 поколения. С завода установлен значительный объем памяти — 16 Гб. Графика — встроенный ускоритель Intel Iris Xe Graphics.

Ноутбук достаточно легкий, 1,43 кг. Время работы от батареи, заявленное производителем, — до 13 часов.

Huawei MateBook B3-420

Шестое место достается Huawei MateBook B3-420. Нас встречает уже обычный набор микросхем Intel, ЦП Intel Core i5 11 поколения.

Устройство имеет массу 1,38 кг и может работать до 10 часов в автономном режиме.

Acer Extensa 15 EX215

Закрывает наш рейтинг достаточно интересный ноутбук — Acer Extensa 15.

Этот ноутбук — настоящее исключение из правил.

Центральный процессор — четырехъядерный AMD Ryzen 5 3500U, графический ускоритель — Radeon Vega 8 с разделяемой графической памятью.

Масса устройства — около 1,9 кг, время автономной работы — до 9 часов. Из всех представленных ноутбуков Acer Extensa 15 является достаточно бюджетным, ориентировочная цена — около 30 тысяч гривен.

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itechua По материалам:

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