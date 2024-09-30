Nothing представила наушники с поддержкой ChatGPT — Finance.ua

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Nothing представила наушники с поддержкой ChatGPT

Технологии&Авто
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Британский производитель электроники Nothing Technology представил ранее обещанные беспроводные наушники открытого типа Nothing Ear (open). Гарнитура получила заушные крепления и традиционный для Nothing полупрозрачный дизайн.
Nothing Ear не обещают активного шумоподавления и предназначены скорее для пользователей, не желающих звукового вакуума во время использования наушников.
Nothing представила наушники с поддержкой ChatGPT
Каждый девайс имеет два микрофона и элементы управления для воспроизведения, вызовов и регулировки громкости. Наушники могут обеспечить восемь часов воспроизведения, а подзарядка от кейса позволит использовать минигарнитуру до 30 часов. Вес каждого наушника — 8,1 г, аксессуары оснащены 14,2 мм титановыми драйверами, поддерживают Bluetooth 5.3, гарнитура и кейс защищены по стандарту пылевлагозащиты IP54.
Nothing представила наушники с поддержкой ChatGPT
Nothing Ear работают в связке с фирменным приложением Nothing X. Гарнитура поддерживает ИИ чат-бот ChatGPT, но при использовании телефона бренда — Nothing Phone.
Гарнитура предлагается только в белом цвете, розничная цена составит $150.
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