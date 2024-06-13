Nokia выпустила два кнопочных телефона с камерой и автономностью до 18 дней за 12 долларов (фото) — Finance.ua

Nokia выпустила два кнопочных телефона с камерой и автономностью до 18 дней за 12 долларов (фото)
В ассортименте компании HMD появилась пара доступных новых кнопочных телефонов. Модели HMD 105 и 110 имеют одинаковый дизайн, поддержку 2G-сетей и длительное время работы, а их стоимость стартует всего от $12.
В арсенал новинок входят базовые функции: отправка сообщений, возможность вызова с функцией записи разговора, MP3-плеер и FM-радио. За питание телефона отвечает аккумулятор на 1000 мАч, что обеспечивает до 18 дней работы в режиме ожидания. В отличие от HMD 105, модель HMD 110 получила одиночную основную камеру, дополненную LED-вспышкой.
HMD 105 доступен в черном, фиолетовом и синем цветах корпуса по цене $12, а HMD 110 в черном и зеленом цвете обойдется в $15.
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