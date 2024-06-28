НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции

Криптовалюта
0
НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции
НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции
Принятие нового закона о виртуальных активах в Украине поможет раскрыть теневые финансовые операции.
Об этом сообщил представитель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Юрий Бойко.
Член НКЦБФР отметил, что после ограничений НБУ по обмену гривны на криптовалюту инвесторы начали пользоваться неофициальными обменниками и проводить P2P-транзакции.
«Инициативы НБУ по P2P-операциям в определенной степени усложнят обмен криптовалют на гривну, но не сделают его невозможным. Не буду возражать, что принятие нового закона о виртуальных активах может существенно помочь вывести обмен криптовалют из тени», — считает Бойко.

Читайте также: Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику

Также представитель Комиссии добавил, что налогообложение операций с виртуальными активами осуществляется по общим правилам и ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины для физлиц.
Модель, предложенная регулятором после принятия закона о виртуальных активах, предусматривает налогообложение чистого дохода от операций с криптовалютами по базовым ставкам по аналогии с налогообложением дохода от операций с ценными бумагами.
Также было предложено освободить от налогообложения операции по безвозмездному получению виртуальных активов. Например, в результате майнинга или стейкинга.

Читайте также: Hamster Combat, Notcoin, Banana: что известно о кликерах, которые сводят мир с ума

В конце июня 2024 г. в ЕС должна заработать первая часть закона о регулировании криптовалют MiCA в части стейблкоинов. Ранее Украина заявила, что планирует имлементировать регламент MiCA в свое законодательство.
По мнению Юрия Бойко, в первую очередь эти нормы повлияют на поставщиков услуг криптоактивов, авторизованных в странах ЕС. Поскольку Украина взяла курс на евроинтеграцию, ее статус будет оцениваться, в том числе, и по уровню регулирования виртуальных активов в соответствии с моделью MiCA.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.