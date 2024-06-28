НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции — Finance.ua

НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции
Принятие нового закона о виртуальных активах в Украине поможет раскрыть теневые финансовые операции.
Об этом сообщил представитель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Юрий Бойко.
Член НКЦБФР отметил, что после ограничений НБУ по обмену гривны на криптовалюту инвесторы начали пользоваться неофициальными обменниками и проводить P2P-транзакции.
«Инициативы НБУ по P2P-операциям в определенной степени усложнят обмен криптовалют на гривну, но не сделают его невозможным. Не буду возражать, что принятие нового закона о виртуальных активах может существенно помочь вывести обмен криптовалют из тени», — считает Бойко.
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Также представитель Комиссии добавил, что налогообложение операций с виртуальными активами осуществляется по общим правилам и ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины для физлиц.
Модель, предложенная регулятором после принятия закона о виртуальных активах, предусматривает налогообложение чистого дохода от операций с криптовалютами по базовым ставкам по аналогии с налогообложением дохода от операций с ценными бумагами.
Также было предложено освободить от налогообложения операции по безвозмездному получению виртуальных активов. Например, в результате майнинга или стейкинга.
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В конце июня 2024 г. в ЕС должна заработать первая часть закона о регулировании криптовалют MiCA в части стейблкоинов. Ранее Украина заявила, что планирует имлементировать регламент MiCA в свое законодательство.
По мнению Юрия Бойко, в первую очередь эти нормы повлияют на поставщиков услуг криптоактивов, авторизованных в странах ЕС. Поскольку Украина взяла курс на евроинтеграцию, ее статус будет оцениваться, в том числе, и по уровню регулирования виртуальных активов в соответствии с моделью MiCA.
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