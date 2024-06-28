НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции — Finance.ua

НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции Сегодня 09:45 — Криптовалюта

НКЦБФР Украины: регулирование криптовалют поможет раскрыть теневые операции

Принятие нового закона о виртуальных активах в Украине поможет раскрыть теневые финансовые операции.

Об этом сообщил представитель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины ( НКЦБФР ) Юрий Бойко.

Член НКЦБФР отметил, что после ограничений НБУ по обмену гривны на криптовалюту инвесторы начали пользоваться неофициальными обменниками и проводить P2P-транзакции.

«Инициативы НБУ по P2P-операциям в определенной степени усложнят обмен криптовалют на гривну, но не сделают его невозможным. Не буду возражать, что принятие нового закона о виртуальных активах может существенно помочь вывести обмен криптовалют из тени», — считает Бойко.

Также представитель Комиссии добавил, что налогообложение операций с виртуальными активами осуществляется по общим правилам и ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины для физлиц.

Модель, предложенная регулятором после принятия закона о виртуальных активах, предусматривает налогообложение чистого дохода от операций с криптовалютами по базовым ставкам по аналогии с налогообложением дохода от операций с ценными бумагами.

Также было предложено освободить от налогообложения операции по безвозмездному получению виртуальных активов. Например, в результате майнинга или стейкинга.

В конце июня 2024 г. в ЕС должна заработать первая часть закона о регулировании криптовалют MiCA в части стейблкоинов. Ранее Украина заявила, что планирует имлементировать регламент MiCA в свое законодательство.

По мнению Юрия Бойко, в первую очередь эти нормы повлияют на поставщиков услуг криптоактивов, авторизованных в странах ЕС. Поскольку Украина взяла курс на евроинтеграцию, ее статус будет оцениваться, в том числе, и по уровню регулирования виртуальных активов в соответствии с моделью MiCA.

incrypted По материалам:

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