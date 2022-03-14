НКЦБФР разрешила брать кредиты под залог ОВГЗ во время военного положения — Finance.ua
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НКЦБФР разрешила брать кредиты под залог ОВГЗ во время военного положения

Сегодня 14:05Личные финансы
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставила возможность в период военного положения проводить операции, связанные с залогом в банках по всем облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) и получению кредита.
Это подтверждает решение учреждения № 162 от 13 марта 2022 года.
Что нового? Как говорится в сообщении Комиссии, она также разрешила юридическим и физическим лицам нерезидентам открывать счета и подписывать договоры с военными облигациями по упрощенной процедуре.
Согласно решению, для физлиц-нерезидентов достаточно паспортных данных, для юридических лиц — кода/номера из торгового, банковского или судебного реестра и регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица.

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Кроме того, регулятор разрешил за счет активов ИСИ проведение расходов, связанных с обслуживанием входящих в состав активов такого ИСИ активов и проведение операций с ними.

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По материалам: Інтерфакс-Україна
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