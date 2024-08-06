Nissan выпустил недорогой дом на колесах (фото, видео) — Finance.ua
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Nissan выпустил недорогой дом на колесах (фото, видео)

Технологии&Авто
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Nissan выпустил недорогой дом на колесах (фото, видео)
Nissan выпустил недорогой дом на колесах (фото, видео), Фото: Nissan
В линейке Nissan Caravan 2024 года появилась оригинальная модификация MyRoom. Минивэн превратили в уютный автодом для двух человек и он уже продается в Японии по цене от 5 516 500 до 6 855 200 иен ($37 633 — 46 766).
Его подробности раскрыли на официальном сайте японского производителя.
Стоит отметить, что дом на колесах Nissan Caravan уже выпускали лимитированной серией, а теперь он стал одной из полноценных версий модели.
Дом на колесах создан на базе удлиненного (5,08 м) Nissan Caravan. Внешне он ничем не отличается от стандартного минивэна, разве что ему доступны особые варианты расцветки.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Основные изменения претерпел салон Nissan Caravan MyRoom. Его исполнили в традиционном японском стиле и украсили деревом. На окнах появились жалюзи.
Интерьер Nissan Caravan MyRoom можно трансформировать — его задние сиденья раскладываются и превращаются в двуспальную кровать. Сиденья второго ряда можно развернуть.
Также установили раскладной столик, шкафы, появились дополнительные лампы и USB-порты. Кроме того, минивэн оснастили еще одной батареей, собранной из блоков аккумуляторов от электрокара Nissan Leaf.
Автодом Nissan Caravan MyRoom предлагают с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 129 л. с. и 2,5-литровым 132-сильным турбодизелем. Обе версии оснащены 7-ступенчатым автоматом, а дизельному варианту предлагают за доплату полный привод.
По материалам:
Фокус
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