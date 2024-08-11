Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото) — Finance.ua

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Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)

Технологии&Авто
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Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)
Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)
Японская компания провела плановую модернизацию популярного среднеразмерного пикапа Frontier. Новинка получила свежий дизайн, расширенный список опций, а также стала более практичной.
Нынешнее поколение модели Frontier дебютировало весной 2021 года, поэтому в процессе модернизации автомобиль подвергся легкому рестайлингу.
Дизайнеры поработали над передней частью кузова, заменив облицовку радиатора и бампер, а на версиях PRO-X/PRO-4X появилось новое оформление задней двери. Также для модели подготовили новые 17-дюймовые диски и добавили в гамму яркий оттенок Afterburn Orange.
Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)
Начиная с комплектации SV, пикап получил водительское кресло с шестью регулировками, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с беспроводным подключением Android Auto и Apple CarPlay, а также стандартные 17-дюймовые диски.
Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)
На версиях PRO-X/PRO-4X и SL устанавливаются сиденья с 4 регулировками, а для SL также доступна беспроводная зарядка для смартфона и камера кругового обзора на 360 градусов.
В список стандартного оснащения всех версий пикапа теперь входит регулируемая по длине рулевая колонка, заднее стекло, а также широкий набор систем ADAS, включающий системы контроля за рядностью, слепыми зонами, перекрестной помехи сзади, автоматического переключения дальнего света и интеллектуального круиз-контроля.
Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)
Одним из важных изменений стало удлинение грузовой платформы в длиннобазной версии Crew Cab до 1,83 м, а также увеличение массы буксируемого прицепа до 3243 кг (+227 кг).
Nissan представил обновленный пикап Frontier (фото)
Техническая «начинка» не изменилась. Пикап предлагается с хорошо знакомым надежным 3,8-литровым V6, который имеет в своем арсенале 314 «лошадок» и 381 Нм крутящего момента, которые отправляются к задним или всем ведущим колесам через 9-ступенчатый «автомат».
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По материалам:
borgexpert
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