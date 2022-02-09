Артем Ковбель: инвестиционные настроения в Украине. Пугает ли бизнес угроза вторжения РФ?

Западные политики и СМИ постоянно говорят о войне. А Президент Зеленский рассказывает, что вся эта информационная шумиха вокруг Украины только распугивает инвесторов. Но так ли это? Реально ли эти инвесторы так напуганы?

И да, и нет

Если мы говорим о прямых внешних инвестициях, то да, здесь все плохо. Новости о возможной войне действительно заставляют многих внешних инвесторов тормозить свои проекты. Они занимают выжидательную позицию.

Это в первую очередь западные держатели капитала. Но они и без российской угрозы не слишком охотно шли в Украину. Для них наша страна и раньше была зоной высоких рисков. Помимо военных угроз, их пугает коррупция, неработающие суды и рейдерство.

К примеру, в конце января израильские инвесторы во главе с гендиректором Simple Investment Игалем Йоффе записали видеообращение к Президенту Украины. В нем они прямым текстом просят защиты от рейдеров и рассказывают, как громят их украинские офисы. Западные инвесторы, американцы и западные европейцы, видят это и поэтому не торопятся к нам.

Для них подобная ситуация в государстве, которое считает себя цивилизованным, – нонсенс. Нечто, не укладывающееся в голове. Поэтому они не придут даже если завтра объявят о деэскалации и деоккупации Донбасса.

Другое дело – восточные инвесторы. В 2021 году в Украину активно стали входить компании из Грузии, Азербайджана, Казахстана. Так, казахстанская Kaspi купила украинские компании Portmone и БТА Банк, грузинский ТВС Bank планировал покупку украинского Идея Банка.

Также в прошлом году большие сделки совершили австралийские компании: European Lithium купила производителя лития Petro Consulting, а Volt Resources Limited выкупила долю в компании «Завальевский графит».

Активность восточных инвесторов на украинском рынке продолжится и в этом году. Тот же Kaspi, например, готовится к покупке маркетплейса в Украине, о чем говорили еще в конце прошлого года.

Азербайджанский NEQSOL Holding закрывает сделку по покупке завода Ивано-Франковскцемент. А в интервью Forbes Украина региональный руководитель NEQSOL Владимир Лавренчук подтвердил, что ситуация вокруг Украины не влияет на глобальные планы компании относительно нашей страны. То есть желание вкладывать в нее есть. Почему?

Думаю, дело в менталитете. Казахстан, Грузия, Азербайджан – все эти страны, как и Украина, были когда-то в составе СССР. Проблемы, с которыми они столкнулись после распада Союза, похожи на наши.

Как итог, инвесторы из этих стран лучше понимают специфику украинских бизнес-реалий, чем американцы и западные европейцы, и они гораздо более подготовлены к выживанию в этих реалиях. Они знают, что их ждет и знают, как решать поступающие проблемы, потому что с подобным уже сталкивались у себя на родине и в других странах, входивших в состав СССР.

Внутренний инвестор не дремлет

Кто точно не испугался угроз войны, так это украинский бизнес. В прошлом году, несмотря на то, что Россия стянула войска, а гривна на этом фоне резко пошла вверх, отечественные инвестора заключили много знаковых сделок M&A.

Например, «Сильпо» поглотил «Фуршет», «Эпицентр» приобрел Дунаевецкий хлебокомбинат, Ринат Ахметов выкупил Идея Банк, а совладелец АТБ Геннадией Буткевич – «Укрнафтинвест».

По данным Европейской бизнес ассоциации (EBA), 32% гендиректоров планируют крупные сделки в этом году.

Опрос проводился в сентябре прошлого года, когда шумихи вокруг Украины было меньше, но я не думаю, что с тех пор сильно что-то изменилось во взглядах украинских предпринимателей.

Во-первых, потому, что сам работаю с крупным бизнесом из самых разных сфер – от ИТ до промышленного производства. Общаясь с собственниками, заметил: никто не планирует сокращать инвестиции и финансирование, сворачивать или перевозить производство в другие места.

Все компании настроены развивать свои бизнесы и ждут роста прибыли в этом году. Почти у всех них сейчас в самом разгаре какие-то крупные сделки по покупке бизнесов, привлечению инвестиций и т.д.

Во-вторых, показательны заголовки деловых новостей, которые сообщают, например, о планах «Новой почты» увеличить инвестиционный бюджет в 1,5 раза в 2022 году. О намерении Розетки выйти на IPO или открытии компанией Ajax Systems четвертого R&D офиса в конце прошлого года. Можно вспомнить интернет-магазин Мейк ап, который за последние пару лет стремительно разросся: он активно работает уже в 22 странах, а также стал первым после Розетки интернет-магазином, открывшим физический филиал.

Все это тоже подтверждает, что деловая активность в стране не замерла. Она продолжается и развивается, что не может не радовать.

Но что дальше?

Текущий кризис вокруг и в Украине не означает, что поток прямых внешних инвестиций в нее обязательно иссякнет. Есть ряд факторов, которые могут сыграть Украине на руку даже в текущих условиях. Это:

1. Мировая инфляция. Она, как ничто другое, подстегивает инвесторов вкладывать деньги, а не хранить на счетах, где они могут быстро обесцениться. В результате многие инвестируют во все подряд, лишь бы вложиться, что в целом плохо в долгосрочном периоде, но может обернуться неожиданными выгодами для Украины.

2. Большое количество инвестиционно привлекательных компаний. Сегмент ИТ, телекоммуникаций, агросектора, здравоохранения вызывают интерес у многих держателей капитала, и есть даже ряд потенциально выгодных для покупки предприятий в производственном секторе.

3. Противостояние США и Китая, усугубленное пандемией. Напряженность между двумя странами, а также логистические коллапсы, вызванные коронавирусом убеждают многие компании в необходимости переносить производства из Китая поближе к Западу. Украина – один из потенциально выгодных вариантов в этом смысле. Но для этого, конечно, в Украине необходимы реформы и улучшение бизнес-климата в целом. Многое будет зависеть и от того, как разрешится текущее противостояние Запада и России.

Артем Ковбель, аудитор, сооснователь, партнер компании Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP